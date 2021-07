https://sputnik.md/20210727/talibani-sua-bombardamente-afganistan-refugiaiti-43263931.html

Talibanii înaintează, SUA bombardează orașele: 100 mii de refugiați – este doar începutul

Talibanii înaintează, SUA bombardează orașele: 100 mii de refugiați – este doar începutul

Talibanii înaintează SUA bombardează orașele - sunt deja 100 de mii de refugiați însă este doar începutul

2021-07-27T08:27+0300

2021-07-27T08:27+0300

2021-07-27T08:27+0300

editorialist

taliban

afganistan

politică

Forțele aeriene ale SUA bombardează orașele afgane, talibanii înaintează - și unii, și alții masacrează populația pașnică. Crește fluxul refugiaților afgani în Asia Centrală și Tadjikistianul este dispus să primească 100 de mii de persoane. În vecinătate cu frontiera Afganistanului s-au concentrat trupele Uzbekistanului, Tadjikistanului, Kîrgîzstanului și Rusiei, pentru efectuarea unei serii de manevre de amploare.Forțele aeriene ale Armatei afgane au întreprins luni un atac asupra pozițiilor talibanilor în preajma orașului Taloqan, aflat la 46 de kilometri de frontiera cu Tadjikistanul – au fost lichidați 20 de radicali. Nu s-a anunțat despre victime în rândul civililor, însă într-o zonă dens populată “victimele colaterale” sunt inevitabile.Misiunea ONU (UNAMA) menționează că, în prima jumătate a anului 2021, numărul victimelor printre populația civilă a Afganistanului a ajuns la 5183 de persoane (1659 ucise, 3254 rănite). Este o creștere cu 47 la sută față de ianuarie-iunie 2020. Totodată, 46 la sută dintre cei uciși și răniți sunt femei și copii, iar 25 la sută dintre victime sunt din rândurile forțelor armate guvernamentale.Forțele aeriene ale SUA și-au intensificat atacurile aeriene în sprijinul armate afgane. Generalul american Kenneth McKenzie a promis să continue în următoarele săptămâni bombardamentele și îi prezice guvernului afgan “grele încercări”. Anterior, Pentagonul a anunțat că, pe 21 și 22 iulie, americanii au efectuat în jur de 4 atacuri aeriene în Afganistan.La rândul lor, talibanii au condamnat atacurile forțelor aeriene americane și au menționat că în urma bombardamentelor, în Kandahar și Helmand, au murit nu doar militanții, dar și oameni pașnici. Taliban intenționează “să-și apere ferm teritoriul” și să intensifice operațiunile ofensive în cazul continuării războiului.Nu există niciun semn de încheiere a războiului. Acțiuni militare se desfășoară în provinciile Nangarhar, Paktika, Logar, Ghazni, Kandahar, Herat, Balkh, Jauzjan, Samangan, Sari-Pul, Helmand, Badakhshan, Kunduz și Baghlan. Guvernul Afganistanului a declarată lege marțială în 31 din 34 de provincii, pentru a împiedica mișcările insurgenților în timpul nopții.Totodată, militarii din Pakistan se mișcă liber în regiunile de frontieră ale Afganistanului, care se află sub controlul talibanilor, adică interacționează cu ”Taliban”. Guvernatorul provinciei estice Nangarhar, Zia-ul-Haq Amarheil, a anunțat luni că printre militanții uciși au fost descoperiți 39 de originari din Pakistan. Anterior, Sputnik a informat despre rolul deosebit al Islamabadului în dezvoltarea mișcării “ucenicilor”.Lovitură asupra Asiei CentraleTalibanii își extind teritoriile controlate. Terorizând populația locală, tratează ca pe proprii sclavi femeile și copiii din districtele ocupate. Oamenii sunt îngrijorați de noile reguli dure, căsătoriile forțate, precum și de racolarea “jihadiștilor” minori.Militanții caută și asasinează “trădătorii” care au cooperat cu SUA. Mai devreme, talibanii l-au decapitat în provincia Host, fără nicio investigație și judecată, pe traducătorul Sohail Pardis de 32 de ani. Nu întâmplător, peste 20 de mii de traducători afgani au depus solicitări pentru vize de imigrare în SUA. Ziarul The Wall Street Journal a anunțat pe 22 iulie despre intenția Washingtonului de a primi 35 de mii de traducători afgani și familiile lor la baza americană din Qatar și Kuweit. Evident, nu toți colaboraționiștii vor putea și vor reușit să profite de vize și de “ospitalitatea arabă” a SUA.Anterior, președintele afgan Ashraf Ghani a declarat că talibanii mențin relații strâns cu Al Qaeda, cu grupările pakistaneze „Jaish-e-Muhammad”, „Lashkar-e-Taiba”, intenționând să transforme țara într-un refugiu pentru teroriști. MAE al Rusiei împărtășește această poziție. Într-adevăr, în Afganistan acționează peste treizeci de grupări teroriste, inclusiv 10 mii militanți ai ISIS. Al Qaeda este prezentă în 15 provincii afgane. Acest „amestec exploziv” promite populației pașnice o perioadă turbulentă îndelungată, indiferent de culoarea guvernului de la Kabul – actual sau unul ipotetic taliban. Terorismul internațional nu va dispărea de la sine în Afganistan.Potențialul creșterii fluxului de refugiați afgani este enorm. Voi reaminti că în perioada “emiratului” din 1996-2001, doar în provincia Panjshir, care nu era sub controlul talibanilor, se aflau peste 500 de mii de refugiați din regiunile centrale și sudice „ocupate”. Acești oameni sufereau de foame, nu aveau suficiente alimente și apă, însă puterea talibanilor era mult mai teribilă. Dacă sutele de mii de oameni fugăriți mâine din propria lor țară de către „emiratul islamic” vor ajunge în Asia Centrală, criza umanitară în Tadjikistan, Uzbekistan și Turkmenistan va deveni o realitate groaznică.Vicedirectorul Comitetului pentru Situații Excepționale a Tadjikistanului, Emomali Ibrohimzoda, a declarat vineri că țara este dispusă să primească și să găzduiască pe poligoanele Ministerului Apărării peste 100 de mii de refugiați afgani. Cifra este destul de realistă, însă nu una finală, iar până la sfârșitul anului 2021 ar putea crește de zeci de roi – afectând toate țările din Asia Centrală. Toate variantele soluționării acestei probleme trebuie să fie elaborate prealabil și coordonate.Cui pe cui scoateTalibanii au promis că nu vor trece frontierele statelor vecine, însă acțiunile militare din nordul Afganistanului evoluează după propriile lor legității, “extinzându-se” și spre teritoriile Asiei Centrale. Iată de ce Rusia și aliații ei întreprind un șir de măsuri militare de contracarare. Detașamentele ”Talibanului”*, precum și alte grupări teroriste, înțeleg cel mai bine limbajul focului de artilerie.Exercițiile militare ale statelor Asiei Centrale și Rusiei în preajma frontierei afgane reprezintă o măsură preventivă și servește păstrării stabilității regionale, luând în calcul cele mai negative scenariile ale evoluției evenimentelor în Afganistan.Formațiunile speciale ale forțelor armate rusești vor desfășura în august și septembrie zeci de manevre comune cu trupele Uzbekistanului, Tadjikistanului și Kîrgîzstanului. După amploarea lor, exercițiile pot fi comparate cu transferul a câtorva divizii și brigăzi rusești în apropierea frontierei ucrainene în aprilie 2021, adică este vorba de zeci de mii de militari și sute de unități ale tehnicii militare.Miniștrii Apărării ai Rusiei și Tadjikistanului, Serghei Șoigu și Șerali Mirzo, au discutat pe 24 iulie situația de la frontiera tadjiko-afgană și măsurile comune de neutralizare a amenințărilor. Din 23 iulie, Tașkentul de sine stătător desfășoară exerciții în direcția sudică, cu participarea a 230 de mii de militari activi și rezerviști ai armatei tadjice. Unitățile bazei militare rusești 201 din Tadjikistan, de asemenea, îndeplinesc manevre planificate și neplanificate.Gruparea comună a trupelor ruso-uzbeke va exersa, în perioada 30 iulie – 10 august, “sarcinile de apărare a integrității teritoriale a statelor din regiunea Asiei Centrale” la frontier cu Afgantistan, în regiunea Surhandaria a Uzbekistanului. Rusia va fi reprezentată de brigada siberiană cu destinație specială și militarii unităților de menținere a păcii, precum și de avioanele de asalt Su-25SM ale bazei militare unificate rusești din Kîrgîzstan.Aproape simultan, trupele Rusiei, Uzbekistanului și Tadjikistanului vor exersa între 5-10 august elemente ale operațiunii antiteroriste pe poligonul Harb-Maidon din regiunea Hatlon, sudul Tadjikistanului. Rusia va fi reprezentată de unitățile bazei militare 201 (doar militarii profesioniști prin contract), dotate cu tehnică blindată nouă și având experiență de luptă în Siria. Cele două grupări multinaționale de trupe pe teritoriul regiunilor vecine ale celor două republici vor îndeplini sarcini comune de interacțiune, acționând într-un singur front.În mod similar se vor desfășura operațiunile militare în cazul pătrunderii unităților ”Taliban”*, ”Al Qaeda”*, ”Statul Islamic”* și altor grupări teroriste pe teritoriul țărilor din Asia Centrală.* - organizație teroristă interzisă în Federația Rusă

