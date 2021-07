https://sputnik.md/20210728/administratiile-publice-locale-43345696.html

Problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale

Problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale

Elena Bodnarenco și Viorel Furdui au vorbit în studioul Radio Sputnik Moldova despre problemele administrațiilor publice locale.

2021-07-28T20:06+0300

2021-07-28T20:06+0300

2021-07-28T20:06+0300

analize și opinii

viorel furdui

administrația publică locală

elena bodnarenco

calm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1c/43338179_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_bf495a88473bd586d45e64946dca5197.jpg

CHIȘINĂU, 28 iul – Sputnik. Actualmente nu mai poate avea loc nicio scuză din partea guvernării privind reforma administrației publice locale. De această părere este deputatul din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, fostul primar de Soroca Elena Bodnarenco și președintele CALM Viorel Furdui, invitați în studioul Radio Sputnik Moldova.”Auzim destul de des, chiar și acum la formarea noului Guvern o să auzim despre reforma administrative-teritorială, dar ce ține de autonomia financiară, autonomia administrative, acordarea mai multor posibilități și instrumente administrațiilor publice locale, rămâne numai pe hârtie. Spre regret nu am văzut mari schimbări în trecut și nu am mari așteptări pentru viitor”, a spus Elena Bodnarenco.Președintele CALM a comunicat că problematica administrației publice locale trebuie să fie o prioritate pentru noua guvernare.Furdui spune că anume centralizarea excesivă în toate domeniile a dus la gradul înalt de corupție din țara noastră.”Una dintre problemele centrale care a dus la gradul înalt de corupție, la toate problemele legate de furtul miliardului, la degradarea sistemului de justiție, este că noi pas cu pas am ajuns la centralizarea excesivă în toate domeniile și monopolizare”, a menționat președintele CALM.O altă problemă acută cu care se confruntă administrațiile publice locale sunt și resursele financiare. Acest lucru a fost recunoscut și de fostul primar de Soroca.Interlocutorii sunt de părerea că funcționarilor publici dar și primarilor trebuie să le fie interzis de a fi membri de partid.”Pe intern se discută această opțiune ca și primarii pe parcursul mandatului său să se delimiteze de partidul sau formațiunea cu care au mers”, a afirmat președintele CALM.Totodată, Viorel Furdui a menționat că domeniul administrației publice locale a fost dat uitării. Din acest motiv APL pierd specialiști de valoare.”Dezlegați-le mâinile administrațiilor publice locale, descentralizați-le, ca ei sa aibă politici proprii salariale la nivel local și să li să se dea venituri”, a adăugat Furdui.

https://sputnik.md/20210728/viorel-furdui-elenda-bodnarenco-centrul-presa-sputnik-moldova-43331438.html

https://sputnik.md/20210225/Expert-Cand-ar-putea-fi-implementata-reforma-APL-33757235.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Marina Goncearuc https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

viorel furdui, administrația publică locală, elena bodnarenco, calm