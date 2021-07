https://sputnik.md/20210728/crescut-rata-criminalitatii-periculoase-raioane-43321546.html

Rata criminalității este în creștere: Cele mai periculoase raioane din țară

Rata criminalității este în creștere: Cele mai periculoase raioane din țară

A crescut rata criminalității: Care sunt cele mai periculoase raioanele ale țării

2021-07-28T11:52+0300

2021-07-28T11:52+0300

2021-07-28T11:52+0300

societate

poliție

infractori

criminalitate

raioane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b38917943e23e103700ca2b1664ca5f.jpg

CHIȘINĂU, 28 iul - Sputnik. Rata criminalității în prezent constituie 33,98%, în creștere cu 4,44 la sută, comparativ cu prima jumătate a anului trecut. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cele mai periculoase zone sunt municipiile Chișinău și Bălți, dar și raioanele Dondușeni, Comrat, Cantemir, Ceadâr-Lunga, Basarabeasca și Cahul. În Capitală, cel mai periculos sector este Buiucani, urmat de sectorul Centru. Conform raportului Poliției, în prima jumătate a acestui an, 6 210 persoane au comis diverse infracțiuni, dintre care 208 sunt minori cu vârstele între 14 – 15 ani, iar 278 sunt minori cu vârste între 16 – 17 ani. Totodată, din numărul total de infracțiuni comise în țară în primele șase luni ale anului în curs, 133 de persoane nu sunt la prima abatere, iar 54 sunt cetățeni străini sau persoane fără cetățenie. „La compartimentul documentării criminalității organizate, în temeiul a 49 cauze penale au fost documentate 31 grupări criminale organizate și 14 organizații criminale, pe care au fost identificați 117 de membri. În perioada de referință au fost inițiate 401 cauze penale privind traficul ilicit de droguri, atestându-se o creștere cu 1,78 % comparativ cu perioada analogică a anului 2020”, se precizează în raportul prezentat de IGP. Oamenii legii anunță că procurorilor le-au fost trimise 334 de cauze penale, iar 266 dintre ele au fost deja expediate în judecată. Totodată, au fost înregistrate trei cazuri de contrabandă cu droguri, care în prezent se află în proces de examinare.În raport se mai menționează că dintre cele 67 de omoruri comise în prima jumătate a acestui an, în 63 de cazuri au fost identificați făptașii. De asemenea, în cele 66 de cazuri de vătămări grave a integrității corporale, 57 dintre autorii infracțiunilor au fost identificați. Oamenii legii au mai precizat la începutul acestui an erau deja anunțați în căutare 8 175 de infractori. Totodată, de la începutul acestui an, 2 362 de infractori au fost anunțați în căutare. IGP a precizat că în prima jumătate a acestui an, 2 151 de infractori anunțați în căutare au fost reținuți.

https://sputnik.md/20210601/Omor-la-betie-Un-barbat-si-a-strangulat-vecinul-cu-un-siret-34952287.html

https://sputnik.md/20210722/grozavie-la-floresti-un-barbat-si-a-ucis-cu-sange-rece-amica-de-pahar-42944611.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

poliție, infractori, criminalitate, raioane