A crescut numărul de accidente în acest an: Câte persoane au murit

A crescut numărul de accidente în acest an: Câte persoane au murit

A crescut numărul de accidente în acest an: Câte persoane au murit

2021-07-28T09:43+0300

CHIȘINĂU, 28 iul - Sputnik. Inspectoratul General al Poliției a prezentat raportul cu privire la activitatea oamenilor legii în prima jumătate a acestui an. În raport este menționată și rata accidentelor care au avut loc în primele șase luni ale anului curent. Conform documentului, 1 027 de accidente s-au produs în prima jumătate a acestui an. Cifra este în creștere cu 24,33%, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Totodată, 93 de persoane s-au stins din viață în urma tragediilor produse pe drumurile din țară, în scădere cu 8,82 la sută, comparativ cu anul 2020. În creștere este și numărul persoanelor care s-au ales cu numeroase traumatisme în urma accidentelor. În primele șase luni, 1 171 de persoane au fost traumatizate. Cifra este mai mare cu 26,45%, comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut. Din totalul de accidente produse în prima jumătate a acestui an, 459 sunt înregistrate în Capitală. Pe drumurile naționale au avut loc 240 de accidente.„Cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere și consecințele acestora s-a dovedit a fi traseul republican R3 Chișinău – Hânceşti – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, fiind înregistrate 25 accidente rutiere, soldate cu trei persoane decedate și 34 persoane traumatizate”, este menționat în raport. Potrivit IGP, cauza principală a accidentelor rămâne a fi viteza neadaptată, care în perioada menționată a dus la decesul a 52 de persoane și traumatizarea a 493 de oameni. Cei mai mulți care au avut de suferit pe urma accidentelor în acest an sunt persoanele cu vârstele cuprinse între 31 și 64 de ani. Totodată, 186 de minori au fost și ei implicați în tragediile de pe șosele, dintre care 73 fiind în calitate de pietoni și 72 în calitate de pasageri, iar 41 în calitate de conducători ai mijlocului de transport. Drept urmare, șase minori au decedat, 112 au fost traumatizați ușor, 58 s-au ales cu traumatisme grave, iar zece s-au ales doar cu o sperietură. Raportul mai arată că numărul accidentelor rutiere produse din vina conducătorilor auto în stare de ebrietate a scăzut cu 6,62 la sută, fiind produse 141 accidente în traficul rutier. În urma acestor accidente, opt persoane au murit, iar 58 s-au ales cu traumatisme.

