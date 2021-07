https://sputnik.md/20210728/kremlinul-aparatul-lui-biden-are-cunostinte-eronate-despre-rusia-43341198.html

Kremlinul: Aparatul lui Biden are cunoștințe eronate despre Rusia

2021-07-28

BUCUREȘTI, 29 iul – Sputnik. Aparatul președintelui american Joe Biden și consilierii lui au cunoștințe și viziuni eronate despre Rusia contemporană, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.Mai devreme, președintele american Joe Biden a declarat că omologul său rus, Vladimir Putin, are “probleme”, fapt care “îl face mai periculos”. Biden a amintit despre summitul de la Geneva și a adăugat că președintele Rusiei are la dispoziție doar armele nucleare și petrol.“În cazul dat, probabil, trebuie să remarcăm ce spunea președintele SUA președintelui nostru, vorbind în fața colaboratorilor serviciului național de securitate. Desigur, astfel de declarații de bravură sunt așteptate de acest public, însă este evident că președintele și-a enunțat aceste teze care sunt pe plac aparatului său, consilierilor lui. Aici este vizibilă cunoașterea și înțelegerea eronată a Rusiei contemporane”, a spus Peskov jurnaliștilor.În plus, în opinia reprezentantului administrației prezidențiale ruse consilierii președintelui american ar trebui să-i elaboreze o notă informative cu privire la ponderea sectorului petrolului și gazelor din PIB-ul Rusiei.Potrivit lui Peskov, Rusia este cea mai mare și cea mai responsabilă putere nucleară, cu un sector major al petrolului și gazelor.Oficialul a mai specificat că veniturile din petrol și gaze în bugetul de stat al Rusiei în anul 2010 constituia 46 la sută, iar în 2020 – 28 la sută. Potrivit lui Peskov, dacă era vorba de niște documente ale unor experți specializați pe subiectul Rusiei, o astfel de informație ar fi fost adusă la cunoștința lui Biden, ceea ce nu s-a făcut.“Regretăm acest lucru și sperăm că în cele din urmă i se vor oferi informații profesioniste”, a mai adăugat Peskov.

