27 de ani de la adoptarea Constituției: Ce articole din Lege trezesc controverse

2021-07-29T12:24+0300

2021-07-29T12:24+0300

2021-07-29T14:11+0300

CHIȘINĂU, 29 iul - Sputnik. Joi, 29 iulie, se împlinesc 27 de ani de la adoptarea Constituției țării. Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț a fost invitatul emisiunii „Sputnik Matinal” de la Radio Sputnik Moldova, în cadrul căreia a declarat că, pe parcursul acestor 27 de ani, Constituția a suferit în jur de 12 modificări, iar cele mai multe au fost făcute în perioada guvernării Partidului Comuniștilor, din motiv că atunci fracțiunea deținea 71 de mandate și putea opera modificări la Legea Supremă. „S-a făcut o modificare și au renunțat la acele județe cu care eram deprinși și s-a trecut din nou la raioanele sovietice care sunt și până în prezent. Comuniștii au schimbat Constituția și la capitolul libertății noastre. Conform Constituției, puteai fi reținut pentru 24 de ore, dar comuniștii au modificat și au precizat că termenul de reținere nu poate depăși 72 de ore. Această modificare lovește direct în dreptul meu la libera circulație, la libertatea mea. Fiindcă una e să te rețină pentru 24 de ore maximum și, dacă nu are anumite dovezi că am săvârșit anumite infracțiuni, mă eliberează, dar alta e să te rețină pentru 72 de ore”, a precizat expertul în drept constituțional.Potrivit lui Teodor Cârnaț, cele mai multe dispute sunt legate de articolul 13 din Constituție în care este menționată limba de stat. „Am împărțit societatea între doi poli. Cei care susțineau limba moldovenească erau filoruși, iar care spuneau că vorbim limba română erau orientați mai mult spre standardele europene”, a precizat Cârnaț.La fel, diverse controverse a trezit și articolul 11, legat de neutralitatea țării, dar și articolul privind atribuțiile președintelui țării. Potrivit lui Cârnaț, și până azi sunt discuții în jurul subiectului legat de rolul procuraturii în societate. „Mulți spuneau că Procuratura trebuie să fie în cadrul Guvernului, fiindcă ea răspunde de acuzare. (...) Alții spuneau că Procuratura trebuie lăsată în cadrul autorităților judecătorești ca să contribuie la înfăptuirea justiției. În realitate, noi am avut un precedent, fiecare guvernare care a venit la putere a schimbat procurorul general. Dacă vine o nouă guvernare și avem deja o cutumă în care schimbăm procurorul general, poate îi schimbăm locul de la puterea judecătorească la Executiv?”, a menționat expertul.Amintim că pe 29 iulie în Republica Moldova este marcată Ziua Constituției. Legea Supremă a fost adoptată pe 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 și a intrat în vigoare la data de 27 august 1994.

