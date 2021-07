Am putea rămâne fără cafea: Ce se întâmplă în una dintre marile țări producătoare

https://sputnik.md/20210729/ramanem-fara-cafea-ingeturi-in-brazilia-43372346.html

CHIȘINĂU, 29 iul – Sputnik. Potrivit presei braziliene, zăpada a căzut miercuri în cel puțin 13 orașe ale statului sudic brazilian, în unele zone a fost grindină.Din înregistrările video postate pe rețelele de socializare se vede cum localnicii s-au repezit afară pentru a se bucura de zăpadă, împroșcându-se cu bulgări și făcând oameni de zăpadă pentru.Temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de zăpadă sunt prognozate în Brazilia și pentru următoarele zile.Cele mai joase temperaturi din acest an s-ar putea înregistra în regiunile sudice vineri și sâmbătă. Joi, zăpada ar putea ajunge în alt stat sudic - Santa Catarina. Miercuri, temperatura a scăzut nă la aproape -8 grade Celsius acolo, se așteaptă o scădere de până la -10.Faptul că plantațiile de cafea au fost compromise din cauza înghețurilor va duce inevitabil la o creștere a prețurilor mondiale la cafea.Prețurile mondiale la cafea au crescut la un nivel maximPrețurile mondiale ale cafelei au atins un nivel maxim din ianuarie 2015. În anul curent, costul boabelor Arabica a crescut cu peste 60%.Experții asociază dinamica observată în mare parte cu scăderea exporturilor din Brazilia din cauza secetei anormale și a recoltei slabe. În același timp, aprovizionarea cu producție din Columbia a scăzut pe fondul protestelor în masă și al revoltelor din țară. În plus, experții observă impactul negativ al pandemiei. Astfel, consecințele COVID-19 au dus la întreruperea lanțurilor de transport și la o creștere notabilă a costului transportului de mărfuri în lume. Între timp, creșterea record a prețului cafelei pe piața globală nu a avut practic niciun efect asupra costului acestei băuturi în mai multe țări.Înghețuri și ninsori în BraziliaUn alt factor care a determinat creșterea prețurilor la cafea au fost înghețurile în Brazilia.Prețurile cafelei braziliene s-au ridicat în această săptămână la o cotă înregistrată cu mai mulți ani în urmă, din cauza înghețului sever care au compromis culturile.Temperaturile sub zero grade au cauzat căderea frunzelor culturilor de cafea și chiar au ucis plantele mai tinere, ceea ce este esențial pentru recoltele viitoare. Acum este vremea când urmează să dea în floare următoarea recoltă, dar florile sunt înghețate și vor cădea.Între timp, cererea globală de cafea este în creștere, pe măsură ce economia globală își revine după șocul pandemiei.

