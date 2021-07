Burlacii noului Parlament: Cine sunt deputații necăsătoriți și ce avere au - FOTO

https://sputnik.md/20210729/ravniti-deputati-parlamentului-burlacii-43340882.html

Cine sunt deputații necăsătoriți și ce avere au

2021-07-29T19:00+0300

CHIȘINĂU, 28 iul - Sputnik. Printre deputații burlaci se numără Radu Marian de la PAS. El are 30 de ani, este originar din Chișinău și de profesie este economist. A absolvit în anul 2010 Colegiul Financiar-Bancar din Chișinău, în prezent Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Este licențiat în științe economice la Academia de Studii Economice din Moldova. În 2012 a studiat în SUA, în baza bursei „UGRAD”, iar în 2016 a câștigat bursa de masterat „Chevening” a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Unit. Marian este inclus în lista celor 100 de absolvenți ai Școlii de business a Universității din Edinburgh cu reușite remarcabile în viața post-universitară.Deputatul PAS este co-autorul proiectului „TwentyTu”, o inițiativă de educație creată cu scopul de a oferi cursuri în domenii asociate IT. Conform declarației sale de venit, în ultimii doi ani, Radu Marian a obținut venituri de 333 624 de lei din salariul său de deputat. 347 404 lei a obținut în calitate de compensații, iar 9 558 de lei i-a primit în calitate onorariu pentru o cercetare.Încă un deputat care nu este căsătorit este Eugeniu Sinchevici, care este și cel mai tânăr ales al poporului de la declararea independenței Republicii Moldova și până în prezent. El are doar 22 de ani. Eugeniu Sinchevici a figurat cu numărul 53-lea pe lista de candidați a Partidului Acțiune și Solidaritate.Potrivit declarației de venit, Sinchevici nu deține niciun imobil, iar înainte să devină deputat a activat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la Forumul Pentru Transparență, Implicare, Unitate și a fost manager de proiect la Edison International.Printre deputații necăsătoriți se numără și Vlad Batrîncea. El este jurist, secretar executiv al PSRM. Batrîncea a făcut studii la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Slavonă din Moldova, acolo unde și-a luat diploma de master în Drept internațional. Deputatul a ajuns pentru prima dată în Parlament în urma alegerilor din 30 noiembrie 2014, când a figurat cu numărul 7 în lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Cariera politică și-a început-o în rândurile comuniștilor. În 2011, el a aderat la PSRM. În anul 2018, președintele de atunci al țării Igor Dodon l-a decorat cu ordinul „Gloria Muncii”, pentru „merite deosebite în consolidarea statalității Republicii Moldova, contribuție substanțială la formarea societății civile și activitate prodigioasă pe tărâm social”. Deputatul deține un apartament și are și un credit la bancă. Mai multe detalii despre veniturile sale le puteți vedea aici.Încă un burlac din Parlamentul Republicii Moldova este deputatul PAS Dan Perciun. El are 30 de ani și este specialist în domeniul științelor politice. Perciun și-a făcut studiile în Marea Britanie. În 2014, deputatul a fost șef de direcție la Ministerul Educației, apoi a devenit manager de proiect, vicepreședinte al PAS și președinte al PAS Youth. Dan Perciun a declarat în ultimii doi ani salariul de deputat în sumă 293 799 de lei. Totodată, el a primit o donație de 7 500 de lire sterline. Deputatul deține și o cotă parte în două apartamente de aproape de 80 de metri pătrați. Perciun mai are și două credite. Precizăm că din cei 61 de deputați bărbați din Parlamentul Republicii Moldova, majoritatea sunt căsătoriți și au copii. Totodată, în cazul a zece aleși ai poporului nu au fost găsite informații despre viața lor privată.

burlaci, deputați, parlament