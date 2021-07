https://sputnik.md/20210730/moldoveni-bani-banci-economii-43411262.html

Ce fac acum moldovenii cu banii pe care-i câștigă: Drama din spatele unui fenomen

Ce fac acum moldovenii cu banii pe care-i câștigă: Drama din spatele unui fenomen

Tot mai mulți moldoveni își depun banii în bănci

2021-07-30T11:00+0300

2021-07-30T11:00+0300

2021-07-30T11:01+0300

economie

conturi

depozite

bănci

moldoveni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1b/31462014_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_b36461b7a0701b9af65f15df1f970c66.jpg

CHIȘINĂU, 30 iul - Sputnik. Tot mai mulți moldoveni își duc la bancă banii pe care-i câștigă, inițiind depozite bancare la termen. Fenomenul a luat amploare în 2021, după mai mulți ani în care volumul depunerilor la termen în bănci nu sporise semnificativ.„În luna iunie 2021, depozitele noi atrase la termen au constituit 2 230,8 milioane lei, în creștere cu 18,5 la sută față de luna iunie 2020”, a informat Banca Națională a Moldovei (BNM). Analistul economic Veaceslav Ioniță a comentat pe blogul său că „după 7 ani de stagnare, am înregistrat un salt fără precedent de creștere a depozitelor la termen. Ele s-au majorat în jumătate de an cu 2,2 miliarde de lei, înregistrând un record istoric absolut de 30,9 miliarde de lei”. Așa că îi depun în bănci, preponderent pentru o perioadă de 6-12 luni, cu dobândă.Pentru cât timp și la ce dobândăDepozitele persoanelor fizice au avut o pondere de 69% din totalul menționat al depunerilor la termen, iar 40,8% dintre aceste depuneri au fost făcute în lei.Preponderent, persoanele fizice și juridice au inițiat depozite cu termene de la 6 până la 12 luni – acestea au avut în iunie 2021 o pondere de 34,7% din totalul depozitelor atrase la termen.Rata medie la depozitele noi atrase la termen în moneda națională a constitut 3,18%, iar la cele în valută – 0,50%, potrivit BNM.În comparație cu iunie 2020, dobânzile la depozitele atrase în moneda națională s-au redus (în general, cu mai puțin de un punct procentual). S-a redus ușor și dobânda la depozitele în valută.A crescut oare încrederea moldovenilor în bănci?Cum de s-a întâmplat că după 7 ani de stagnare ne-am ales cu un record la creșterea depozitelor la termen?Roman Chircă: Depozitul este ales „în lipsa obiectelor investiționale alternative”Expertul economic Roman Chircă a menționat, solicitat de Sputnik, că depozitele din bănci sunt „depozite la termen + depozite la vedere”.„Creșterea s-a datorat în mare parte depozitelor la vedere”, a fost concluzia expertului economic.„Dacă analizăm pe o perioadă lungă, observăm că soldul depozitelor la termen de fapt stagnează și este cuprins între 28-30 miliarde de lei, iar recenta creștere încorporează și componenta inflaționistă”, a menționat Roman Chircă.„Soldul depozitelor la vedere/fără dobândă a crescut și coninuă să crească dotorita fenomenului de debarasare de banii în numerar. Pentru plata diferitelor servicii, moldovenii prefera tot mai mult achitările cu cardul bancar. Iar acest lucru îi face să depuna banii în numerar în conturi la vedere, de unde și acest efect de creștere”, a mai comentat Roman Chircă.Viorel Gîrbu: Un semnal de incertitudine – agenții economici nu fac planuriÎn opinia expertului economic Viorel Gîrbu, „depozitele cresc, dar nimic extraordinar aici nu este”.„Depozitele cresc mereu. Dacă nu este ceva extraordinar în economie, cel puțin ca urmare a inflatiei, în mărime nominală”, a comentat expertul economic pentru Sputnik.Mai mult, Viorel Gîrbu a evidențiat drama din spatele creșterii depozitelor în bănci: traversăm o perioadă de incertitudine și oamenii nu au oportunități pentru investiții sau se feresc să riște, pentru a nu-și pierde cumva banii.„Dacă este să facem comparație cu 2019, până la criză, în 2021 au crescut depozitele persoanelor fizice cu 6,9% și cu 3,7% au crescut depozitele persoanelor juridice. În 2019 am avut o creștere de 5,6% pentru persoanele fizice (o creștere comparabilă) și o scădere de 1,9% pentru persoanele juridice. Deci, deosebirea constă în comportamentul agenților economici care nu investesc, dar depun banii în conturile bancilor”, a analizat expertul economic.În 2021, în special au crescut depozitele persoanelor juridice la termen, cu 8,4%.Viorel Gîrbu a subliniat că este un „comportament atipic” pentru persoanele juridice să depună în bănci banii de care nu au nevoie și mai ales în cadrul unor depozite la termen.

https://sputnik.md/20210707/Datoria-Moldovei-68-la-suta-din-PIB-35393177.html

https://sputnik.md/20210722/dezastrul-demografic-accentueaza-moldovenii-ar-putea-ramane-fara-pensii-42957336.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eleonora Lisnic https://cdn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Eleonora Lisnic https://cdn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eleonora Lisnic https://cdn1.img.sputnik.md/img/2616/48/26164834_604:0:2652:2048_100x100_80_0_0_b947427d0f5fad9c450f546b0cbe870b.jpg

conturi, depozite, bănci, moldoveni