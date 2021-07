https://sputnik.md/20210730/recolta-record-cereale-gagauzia-43431314.html

Recoltă record de cereale în Găgăuzia: Ce a generat fenomenul

Fermele agricole din Găgăuzia vor strânge în acest an o recoltă record de cereale. Acest lucru este generat de condițiile meteorologice, spun experții.

2021-07-30T21:21+0300

CHIȘINĂU, 30 iul – Sputnik. Fermierii și experții spun că astfel de indicatori de colectare și calitate a produselor nu au fost înregistrați în ultimii ani. Recoltarea grâului, orzului, rapiței și mazărei se apropie de finalizare.Potrivit lui Nicolai Topal, unul dintre muncitorii brigăzii de recoltare "campania de recoltare nu a avut niciodată un succes precum anul acesta".Conform datelor Departamentului Principal al complexului agroindustrial din Găgăuzia, randamentul mediu al culturilor de cereale constituie în prezent 44 de centi per hectar.”Am observat asta inițial, dar am încercat să nu promovăm. Totuși, astăzi putem spune cu certitudine că, anul acesta, în Găgăuzia vom avea o recoltă record a pâinii de categoria 1. Nu a existat niciodată o astfel de recoltă în întreaga istorie a Găgăuziei”, a declarat șeful departamentului Andrei Dimitroglo.Fenomenul se datorează ploilor frecvente și a vremii fierbinți din luna iulie. Cifrele privind recoltarea cerealelor ar fi putut fi și mai mari, însă mai mulți producători agricoli din Comrat și-au pierdut complet recolta săptămâna trecută din cauza ploilor abundente și a grindinei.Până în prezent, au fost recoltate 34 din 48 de mii de hectare de cereale. Concomitent cu strângerea roadei din acest an, producătorii pregătesc semințele pentru următoarea recoltă.

