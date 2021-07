Prin ce s-a remarcat a Tatiana Salcuțan la Jocurile de la Tokyo

"Deseori mi se pune întrebarea: "Ce face un om atât de puternic?" Răspunsul meu este: durerea. Morală, fizică, atunci când înduri această durere din răsputeri, pentru că conștientizezi că nu poți renunța. Toată lumea are un concept diferit de durere, nimeni nu va știe câtă durere am trăit în acel moment. Dar vă asigur, cu siguranță aceasta m-a făcut mai puternică. Mi-e rușine în fața familiei mele, a prietenilor, a oamenilor care m-au susținut și mă sprijină, din păcate, astăzi am ratat șansa de a obține cel mai bun rezultat, dar am încercat, chiar am făcut tot posibilul", a scris sportiva pe pagina sa de Instagram.