Decis! Se cunoaște când va fi decisă soarta viitorului Guvern

„Ne propunem ca joi să avem Guvernul votat. Luni doamna Gavrilița va veni cu lista candidaților. Astăzi am avut discuții prealabile la fracțiune: am discutat despre acțiuni, am discutat despre candidaturi. Eu miercuri voi convoca ședința Biroului Permanent, ca să decidem asupra convocării ședinței extraordinare”, a declarat Igor Grosu.