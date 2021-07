https://sputnik.md/20210731/interpretii-primiti-rusia-marturisiri-cantaret-43424581.html

Cum sunt primiți în Rusia interpreții de la noi: Mărturisirile unui cântăreț

2021-07-31

CHIȘINĂU, 30 iul - Sputnik. Cântărețul moldovean Denis Belecciu de un deceniu s-a stabilit cu traiul în Federația Rusă. A ajuns acolo din necesitatea de a câștiga un ban, dar i-a plăcut și a rămas. „Când am venit aici, în Federația Rusă, am venit ca orice student care vrea să cucerească, dar nu am făcut din motiv că vreau să cuceresc un public sau o țară, am plecat ca orice moldovean din nevoile care erau în familie”, a mărturisit interpretul. Belecciu spune că îi place să lucreze cu rușii pentru că sunt primitori și deschiși. Totodată, el a menționat în studioul Sputnik Moldova că deși în Rusia cântă mai mult pentru moldovenii din diasporă, există și propuneri de a concerta pentru localnicii. „Majoritatea care mă solicită sunt moldoveni, basarabeni de-ai noștri care sunt stabiliți aici de mai mult timp, cei care fac parte din diaspora noastră, dar evaluând la concertele care sunt organizate de concetățenii noștri desigur că eu ajung în vizorul publicului de aici”, susține bărbatul.Interpretul susține că inițial când a plecat în Federația Rusă nu credea că va fi primit cu brațele deschise, dar s-a convins că rușii sunt totuși foarte primitori. „Trăind aici deja al zecelea an, construind o căsuță deja m-am dat și eu drumul la aripi aici în țară și vreau să vă spun că poporul rus adevărat care este rus, adică nu cei care au venit acum în Capitală, ne primesc bine și suntem mândri de asta”, a menționat interpretul Denis Belecciu.

