https://sputnik.md/20210803/alimentele-prelungire-viata-43490891.html

Acestea sunt alimentele care vă pot prelungi viața

Acestea sunt alimentele care vă pot prelungi viața

Oamenii de știință americani au enumerat produsele care vă pot prelungi speranța de viață.

2021-08-03T08:51+0300

2021-08-03T08:51+0300

2021-08-03T08:51+0300

societate

alimentație

omega 3

longevitate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2963/49/29634966_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_fc1db28f728eb438e7033f7b3841c7d6.jpg

CHIȘINĂU, 3 aug – Sputnik. Alimentele bogate în acizi grași omega-3 contribuie la creșterea speranței de viață, au declarat oamenii de știință de la Universitatea Tufts din Boston și Universitatea Sioux Falls din Dakota de Sud. Studiul lor este publicată în American Journal of Clinical Nutrition, relatează RIA Novosti.Autorii lucrării au descoperit că omega-3 are un efect benefic asupra sistemului cardiovascular și reduce riscul de inflamații. Cei peste 11 ani de observații au arătat că persoanele cu un niveluri crescute de omega-3 în organism trăiesc în medie cu cinci ani mai mult.”Am constatat că nivelul de omega-3 poate fi un factor care influențează asupra longevității la fel de mult ca fumatul”, a declarat Aleix Sala-Vila, unul dintre autorii studiului.Savanții au recomandat consumul de somon, semințe de in, paltus, ton, macrou, semințe de chia și aceste produse ar trebui incluse în alimentație cât mai devreme posibil pentru a preveni dezvoltarea cancerului și a bolilor cardiovasculare.

https://sputnik.md/20210710/Acest-produs-reduce-riscul-de-formare-a-trombusurilor---medici-35427931.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentație, omega 3, longevitate