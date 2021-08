https://sputnik.md/20210803/andrei-spinu-sefia-minister-dezvoltare-regionala-43528252.html

Cine este Andrei Spînu - propus la șefia ministerului Dezvoltării Regionale

Andrei Spînu este candidatul propus la funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

CHIȘINĂU, 3 aug - Sputnik. Andrei Spînu este candidatul propus pentru funcția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Andrei Spînu, până la campania electorală din acest an, a fost secretar general al Aparatului Președintelui. Andrei Spânu are 34 de ani și este căsătorit. Anterior a deținut funcția de Secretar General al Guvernului Sandu, în anul 2019. Este membru al PAS, formațiune care a fost condusă de Maia Sandu. Și-a început în 2018 studiile de masterat în Științe politice la Harvard Extension School. În 2015-2016 a fost viceministru al Tineretului și Sportului. Presa a scris că Andrei Spînu are o avere „de milioane”.Andrei Spînu a fost administrator la Compania „Traduno Technologies” și cofondator la compania „DreamUps”. În 2019, el a declarat că obținuse în ultimii ani, din salariu, venituri de 419 mii de lei la „Traduno Technologies” și dividende bancare de 13 mii de lei, conform declarației sale de avere și interese personale depusă la Comisia Electorală Centrală.De asemenea, el a avut un venit de 350 de mii de dolari din activitatea companiei „OneTwoStart LTD”, înregistrată în China, a primit îndemnizații pentru îngrijirea copilului în valoare totală de 73 de mii de lei și a câștigat aproape 18 mii de lei din vânzarea cotelor pe care le deținea în companiile „Travod Limited” și ”Wordminds Limited”.

