https://sputnik.md/20210803/vlah-intalnire-ambasadorul-suediei-43520328.html

Irina Vlah s-a întâlnit cu ambasadorul Suediei: Iată ce cadou i-a oferit

Irina Vlah s-a întâlnit cu ambasadorul Suediei: Iată ce cadou i-a oferit

Başcanului Găgăuziei, Irina Vlah, s-a întâlnit ieri cu Anna Liberg, ambasadorul Suediei în Republica Moldova 03.08.2021, Sputnik Moldova

2021-08-03T20:59+0300

2021-08-03T20:59+0300

2021-08-03T20:59+0300

politică

suedia

irina vlah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43519943_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_671b789e2071ea5e127871f841ac462d.jpg

CHIȘINĂU, 3 aug – Sputnik. În cadrul întrevederii, bașcanul a mulțumit Guvernului de la Stockholm pentru asistența acordată autonomiei pe diferite dimensiuni, inclusiv pentru sprijinul financiar în construcția IT Digital Hub.Bașcanul a exprimat interesul autorităților regionale în atragerea experienței, necesară în procesul de pregătire a unei Conferințe Internaționale privind Construcția și Dezvoltarea Autonomiilor, care va avea loc sub auspiciile Înaltului Comisar al OSCE pentru Minoritățile Naționale."Progresul în domeniile noastre prioritare, cum ar fi industrializarea, dezvoltarea sectorului IT, combaterea efectelor secetei și crearea infrastructurii pentru colectarea și sortarea deșeurilor depinde în mare măsură de sprijinul partenerilor de dezvoltare", a menționat Irina Vlah.Totodată, Irina Vlah i-a acordat Annei Liberg titlul "Cetățean de Onoare al Găgăuziei", pentru activitate diplomatică fructuoasă, înalt profesionalism, asistență în dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie dintre Regatul Suediei și Republica Moldova, în special cu UTA Găgăuzia.

https://sputnik.md/20210727/irina-vlah-s-a-intlnit-cu-consilierul-lui-erdogan-43308375.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alina Munteanu https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

suedia, irina vlah