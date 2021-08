https://sputnik.md/20210804/esecul-hipersonic-al-sua-racheta-nu-decoleaza-chiar-si-cu-bani-foarte-multi--43572583.html

Eșecul hipersonic al SUA: racheta nu decolează, chiar și cu bani foarte mulți

Eșecul hipersonic al SUA: racheta nu decolează, chiar și cu bani foarte mulți

O serie de teste nereușite ale prototipului primei rachete hipersonice americane indică spre un decalaj tehnologic important al SUA față de Rusia și China, unde acestea au ajuns în dotarea armatei încă acum câțiva ani.

2021-08-04T19:04+0300

2021-08-04T19:04+0300

2021-08-04T19:04+0300

analitică

sua

rusia

editorialist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43535127_0:109:1186:776_1920x0_80_0_0_b5b8e13fdea8e450883c033556fa7534.jpg

În mod metafizic, tehnologiile înalte evită țelurile meschine ale geopoliticii Washington-ului.Pe data de 28 iulie, forțele aeriene americane au eșuat din nou la testele de zbor ale rachetei hipersonice cu lansare aeriană cu reacție rapidă AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Modelul rachetei „Super duper missile” (caracteristică lui Donald Trump) s-a separat de bombardierul B-52H Stratofortress la coasta Californiei de Sud, însă impulsul reactiv nu s-a pornit. Prototipul s-a prăbușit în Oceanul Pacific.Dacă este cazul de comparat, sistemul rusesc de rachete hipersonice Kinzhal a fost pus în dotarea Forțelor Aerospațiale în decembrie 2017. În Forțele de Rachete Strategice, unitățile hipersonice Avangard sunt în dotare din 2019. Marina Militară rusă finalizează testele de stat ale rachetei hipersonice de croazieră Zircon. O altă rachetă hipersonică cu rază lungă de acțiune X-95 este dezvoltată pentru Forțele Aerospatiale ale Rusiei.Statele Unite au planificat să finalizeze dezvoltarea unei rachete hipersonice promițătoare cu dislocare în aer (ARRW) în 2022. În plus, produsul AGM-183A „promite să depășească în performanță pe oricare dintre omologii ruși”, însă realitatea pare a fi alta.Racheta hipersonică chinezească DF-17 cu rază medie de acțiune, care atinge viteza de 10 Mach, este în funcțiune din 2019 – aceasta este ultimul strop de umilință tehnologică pentru complexul militar-industrial american, în care „se rotesc" sute de miliarde de dolari.Hipersonicul nu poate fi cumpăratForțele aeriene americane solicită 212,8 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2022, inclusiv 39 de miliarde de dolari în proiecte clasificate. Aceasta este cu 7,3 miliarde de dolari mai mult comparativ cu bugetul pentru 2021 (205,5 miliarde de dolari). Finanțarea prevăzută pentru dezvoltarea armelor hipersonice (inclusiv rachete lansate din aer ARRW) va crește de la 386 de milioane de dolari la 438 de milioane dolari.Vă reamintim că dezvoltarea modelului AGM-183A a început în 2018, iar compania Lockheed Martin a primit un contract pentru 480 de milioane de dolari. Gama de proiectare este de 1600 km, viteza este de 20 Mach. Sute de milioane de dolari în trei ani au fost cheltuite doar pentru ca prototipul AGM-183A să nu zboară nici măcar un kilometru pe motoarele sale. Iar testul scump la începutul lui iulie a unui focos de fragmentare puternic exploziv cu un „design neortodox” al unei rachete hipersonice inexistente pare a fi un circ absurd. De fapt, aceste teste se numesc „arene” și se efectuează pe sol – într-o pâlnie înconjurată de un gard din tablă.E de menționat, că rachetele hipersonice americane sunt dezvoltate la fel de nereușite pentru Forțele Aeriene, Marina și Armata SUA, dar în viitorul apropiat Washington-ul intenționează să aloce 3,2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea armelor hipersonice.Washington-ul cumpără mulți ani la rând motoarele spațiale RD-180 de la Moscova, doar pentru că nu a reușit să stăpânească tehnologia fabricării unor astfel de motoare - puternice, economice, ușoare, incredibil de fiabile. Probabil că problema nu se referă la suma de bani. Există un nivel calitativ diferit de motivație științifică și creativă, care se bazează pe proprietățile personajelor și tradițiilor naționale. În caz contrar, este imposibil de explicat dezvoltarea școlilor științifice și apariția armelor de înaltă tehnologie în Rusia sau China (cu mai puțini bani).De dragul cărui obiectivMoscova și Beijing au creat rachete hipersonice, în primul rând, pentru apărarea propriilor teritorii. Revenirea ipotetică a rachetelor rusești în Cuba, discutată de experți, este mai mult o poveste de groază politico-militară decât un proiect real al unei noi ordini mondiale. Rusia și China nu sunt interesate de confruntarea militară și sunt forțate să se înarmeze din cauza naturii agresive a Occidentului colectiv. Dizolvarea voluntară a Pactului de la Varșovia a dus doar la extinderea NATO spre est. Consimțământul Moscovei pentru unificarea RDG și a RFG a avut un efect de „ecou” prin prezența diviziilor Bundeswehr în statele baltice. Tendințele alarmante nu se limitează la Europa.În august 2020, SUA au anunțat desfășurarea în Okinawa a avioanelor de vânătoare americane de perspectivă F-15EX și a rachetelor hipersonice inexistente AGM-183 – ținând în vizor Beijingul și Phenianul. Doar pentru că RPC și RPDC „amenință din ce în ce mai mult dominația americană în regiunea Asia-Pacific”. Nu este vorba despre amenințări la adresa securității SUA din partea chinezilor și nord-coreenilor, dar pentru „dominație” noul avion de vânătoare greu F-15EX al Forțelor Aeriene SUA trebuie să poarte rachete hipersonice „pentru atacuri asupra țintelor terestre din China și Coreea”. Și aceasta este perspectiva Eurasiei până în anii 2050, adică până la sfârșitul perioadei de exploatare a avionul de vânătoare america F-15EX.Cea mai veche revistă din Statele Unite, The Nation, notează: „În Washington-ul oficial nu are loc aproape nicio discuție despre ceea ce face țara atunci când este în război în multe părți ale planetei”. Publicația ajunge la concluzia: Statele Unite îndeplinesc o misiune de dominație, adică opresiunea și exploatarea diferitelor țări și popoare – de aceea există aproximativ 800 de baze ale Pentagonului pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.Tehnologiile Înalte evită în mod metafizic obiectivele meschine ale geopoliticii din SUA. Prin urmare, AGM-183A nu zboară. Iar Rusia și China avansează cu pași rapizi și pentru ele premiul principal în această cursă este o lume multipolară corectă.

https://sputnik.md/20210731/robotii-de-lupta-ai-rusiei-fac-lumea-oamenilor-mai-buna-43442610.html

https://sputnik.md/20210728/rusia-construieste-noile-avioane-ale-apocalipsei-particularitatile-generatiei-a-treia-43337456.html

https://sputnik.md/20210727/talibani-sua-bombardamente-afganistan-refugiaiti-43263931.html

https://sputnik.md/20210722/cu-zirkon-maritim-asupra-tntelor-terestre-42958820.html

sua

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Aleksandr Hrolenko https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Aleksandr Hrolenko https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Aleksandr Hrolenko https://cdn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_103:0:1577:1474_100x100_80_0_0_fb6508696a24be31780ff74872d1d1f2.jpg

analitică, sua, rusia, editorialist