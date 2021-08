https://sputnik.md/20210805/conducerea-moldovei-va-fi-compusa-in-intregime-din-cetateni-romani-43592791.html

Conducerea Moldovei va fi compusă în întregime din cetățeni români

Numai în țara noastră președintele are un președinte, iar primul-ministru are un prim-ministru și nu se știe cum cadrează acest lucru cu suveranitatea țării. 05.08.2021, Sputnik Moldova

Președintele Maia Sandu a devenit primul șef de stat din Moldova - și unii susțin că în întreaga lume - care deține o cetățenie străină.Lucrul acesta s-a descoperit aproape întâmplător, în timpul unei emisiuni televizate. Și timp de câteva zile a devenit un subiect de discuție și bârfe. Pentru că, într-adevăr, cum vine asta că o țară este condusă de un președinte care are propriul său președinte. În cazul Maiei Sandu, acesta este președintele român Klaus Iohannis.Putem spune că Republica Moldova era pregătită moral demult pentru faptul că va fi condusă de un cetățean al României. De fapt, acest lucru s-a întâmplat. Nu a durat mult timp pentru a afla ce jurământ va respecta Maia Sandu, și în curând interesul pentru acest subiect s-a răcit cu totul. Acest lucru este de înțeles: într-o țară în care cetățenia română nu este atât un semn al sentimentelor speciale pentru o țară vecină, cât un mijloc de deplasare pe întreg teritoriul UE, problemele abstracte precum „jurământul de credință” sunt rareori considerate semnificative.Curtea Constituțională formată din cetățeni româniUn factor iritant pentru societate este cetățenia română deținută de judecătorii Curții Constituționale. Poate că acest lucru se datorează faptului că în ultimii ani Curtea Constituțională a demonstrat că are la dispoziție mai multă putere decât orice președinte. Cu o singură lovitură dată din pix, Curtea Constituțională a schimbat numele limbii de stat, a schimbat sistemul electoral pentru alegerea șeful statului și a privat limba rusă de statutul de limbă de comunicare interetnică. Niciuna dintre hotărârile sale nu a fost anulată. Chiar și atunci când componența Curții Constituționale a fost demisă cu rușine în 2019 - deși acest lucru nu a afectat în niciun fel situația financiară a judecătorilor, fiecare dintre aceștia primind „parașuta sa de aur”.În prezent, Curtea Constituțională este formată din cinci judecători, inclusiv președintele, Domnica Manole. Potrivit Partidului Socialiștilor, patru dintre ei, inclusiv Domnica Manole, precum și Liuba Șova, Nicolae Roșca și Serghei Turcan sunt cetățeni ai României.În legislația Republicii Moldova nu există prevederi care să interzică cetățenilor străini să dețină funcții publice, cu condiția ca aceștia să aibă și cetățenia moldovenească. Cu toate acestea, chiar și oficialii înșiși au simțit întotdeauna că a fi într-o poziție înaltă oficială a unei persoane care a depus jurământul de credință față de o țară străină este absurd. Poate de aceea nimeni nu a afișat că deține și pașaportul românesc. De regulă, funcționarii publici cu funcții înalte, de regulă, nu vorbeau despre faptul că dețin cetățenia română, ci doar le scăpa câteodată și în discuțiile din platoul de televiziune recunoșteau acest fapt.În fruntea Guvernului și Parlamentului - cetățeni româniExact asta s-a întâmplat, de exemplu, cu Natalia Gavrilița, care va deveni vineri prim-ministru al Moldovei (nimeni nu pune la îndoială acest lucru).Faptul că Natalia Gavrilița este cetățeană a României a devenit cunoscut în iunie 2021, în timpul unei discuții aprinse la un post TV cu unionistul Octavian Țîcu.Nu contează de cât de bine își amintește Natalia Gavrilița jurământul de credință dat unui stat străin, un lucru rămâne incontestabil: acum nu doar președintele Moldovei are propriul președinte, ci și prim-ministrul are un prim-ministru. Și acesta este prim-ministrul României.Posesia unui pașaport al unui stat străin implică nu numai obligații morale, ci și alte obligații care nu sunt neglijabile. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, care este și cetățean al României, a simțit acest lucru pe deplin.Când Chicu a intrat în conflict cu europarlamentarul din România, Siegfried Mureșan, care încerca să-l învețe minte pe prim-ministrul moldovean, parlamentarul ofensat a cerut privarea lui Chicu de cetățenia română. Ulterior, acest subiect a fost dat uitării, însă pericolul unui scandal pe fondul „nerespectării jurământului de credință” față de România rămâne relevantă pentru mulți oficiali de rang înalt din Moldova.Potrivit observatorilor, lucru care se reflectă și în enciclopediile online, președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu, deține și el cetățenia română. Adică, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova independente și suverane, a apărut o situație când conducerea țării este complet alcătuită din cetățeni străini.Și, desigur, acesta este doar vârful aisbergului - nu există nicio îndoială că există mulți cetățeni români atât în ​​cabinetul de miniștri, cât și în corpul adjunct, și nu numai în partidul de guvernământ. Și indiferent de modul în care erau acolo, majoritatea.Nu este clar cum, într-o situație atât de ciudată, conducerea țării va putea îndeplini sarcinile de consolidare a suveranității Moldovei. Jurământul de credință față de România nu îi obligă să facă acest lucru, desigur.Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu poziția redacției.

