Floarea minune care va ajuta la tratarea COVID-19

A fost descoperită o floare care va ajuta la tratarea COVID-19

BUCUREȘTI, 4 aug - Sputnik, Ion Pelin. Planta Nigella sativa (Nigella sativa) din Africa de Nord și Asia de Vest poate fi utilă în tratamentul COVID-19, scrie revista Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.Se menționează faptul că planta conține timochinonă, care este capabilă să se lege de proteina S a coronavirusului și să prevină dezvoltarea infecției pulmonare.Experții au identificat și alte proprietăți benefice ale timochinonei. În special, ajută la tratamentul hipertensiunii arteriale, al colesterolului ridicat, al diabetului zaharat și s-a dovedit a fi eficientă și în uciderea Stafilococului auriu.În plus, ca agent antiinflamator, această plantă ajută pacienții cu rinită alergică și sinuzită, eczeme și osteoartrita.Oamenii de știință australieni au descoperit că unele persoane au folosit semințe de Nigella sativa de secole ca remediu tradițional pentru o varietate de afecțiuni, inclusiv inflamații și infecții.

