https://sputnik.md/20210806/au-gasit-punctul-slab-pentagonul-a-recunoscut-vulnerabilitatea-flotei-sale-43679551.html

„Au găsit punctul slab”: Pentagonul a recunoscut vulnerabilitatea flotei sale

„Au găsit punctul slab”: Pentagonul a recunoscut vulnerabilitatea flotei sale

În SUA au început exercițiile cele mai ample exerciții militare navale Large Scale Exercise 2021

2021-08-06T18:23+0300

2021-08-06T18:23+0300

2021-08-06T18:23+0300

editorialist

sua

exerciții militare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43658969_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_73fd9807bfe4f08a932212ac005dbeba.jpg

Cinci flote, mii de marinari, zeci de nave de război și submarine – în SUA au demarat cele mai ample exercițiu militare naval din ultimii 40 de ani, Large Scale Exercise 2021 (LSE). Manevrele vor dura două săptămâni simultan în 17 fusuri orare – este prea mult chiar și pentru Pentagon. Scopul este de a le demonstra clar Rusiei și Chinei forța flotei americane.Experiența celui de Al Doilea Război MondialScenariul exercițiilor militare este riposta globală a Statelor Unite față de orice potențial inamic din întreaga lume. Americanii vor testa noi tehnici tactice și strategice, interacțiunea navelor cu avioane bazate pe transportoare și vor testa în acțiune arme și tehnică avansate.Amiralii vor să demonstreze capacitatea de a opera simultan în mai multe regiuni. Au fost atrase toate tipurile de nave ale Forțelor Navale Americane – portavioane, crucișătoare cu rachete, distrugătoare, submarine, portavioane de elicoptere, și docuri plutitoare. Treizeci și șase de fanioane a cinci flote operaționale și trei divizii expediționale marine. Se presupune utilizarea activă a dronelor și a aviației navale. De exemplu, portavionul „Karl Vinson” a ieșit pentru prima dată în mare cu avioanele de vânătoare F-35C în calitate de ”transportoare”.Geografia exercițiilor militare: Atlanticul, Oceanul Pacific, Marea Chinei de Sud, Marea Chinei de Est, Marea Neagră și Marea Mediterană. Este larg și cercul de obiective. Scopul principal al comandamentului este de a stabili interacțiunea între formațiunile navale, de a constitui un canal sigur pentru schimbul de informații, a coordona forțele terestre, de submarine și aeriene. De asemenea, urmează să fie exersate operațiunile navale distribuite, desfășurarea bazelor din prima linie acțiuni în apropierea coastei presupusului inamic.Un detaliu interesant: americanii renunță treptat la grupurile de grevă cu un singur portavion ca principal mijloc de război pe mare. Șeful Comandamentului Forțelor Navale SUA (US Fleet Forces Command), amiralul Christopher Grady, a declarat că grupurile vor fi acum sub o conducere unificată în componența unor formațiuni mai mari. Rolul principal le este atribuit unităților mai mici."Am însușit deja destul de bine strategia și tactica utilizării grupurilor de grevă ale portavioanele, - le-a declarat reporterilor profesorul Colegiului Naval din Newport, James Holmes. – În cadrul exercițiilor accentul va fi deplasat pe grupurile mobile de nave mici, care sunt eficiente atât de sine stătător, cât și în grup cu alte componente. Grupurile date trebuie să-și păstreze capacitatea de a lupta chiar și după suportarea pierderilor. În acest sens, ne întoarcem la abordarea din timpul celui de-al doilea război mondial, când am avut multe nave ieftine și destul de eficiente. O parte le-am pierdut, dar flota în ansamblu a rămas operațională – un factor de descurajare serios pentru rivalii noștri."Obiective globalePotrivit analiștilor, exercițiile Large Scale Exercise 2021 sunt îndreptate împotriva țărilor care încearcă să urmeze o politică independentă față de Washington pe arena internațională. Este vorba în primul rând de Rusia și China. Și nici chiar organizatorii înșiși nu prea ascund acest lucru.Ținând cont de faptul că unele etape ale exercițiilor vor avea loc în apropiere de Crimeea și coasta Taiwan-ului, marinarii americani ar putea risca să pună la încercare nervii militarilor ruși și chinezi. Iar asta înseamnă că sunt posibile provocări, precum incidentul din iunie cu distrugătorul britanic Defender în Marea Neagră. Experții sunt siguri însă că obiectivul principal al exercițiilor este totuși unul de anvergură globală."Bineînțeles, Pentagon-ul nu trimite cinci flote în campanie doar pentru ca marinarii doar să se antreneze, - a explicat pentru RIA Novosti membrul corespondent al Academiei de Științe Militare Serghei Sudakov. - Doar pentru atât, Washingtonul nu ar fi dat bani pentru manevre atât de ample. Statele Unite formează un nou model al supremației sale globale. Atrageți atenția: la LSE participă doar americani, alte țări NATO nu au fost invitate. Au decis să demonstreze lumii întregi, inclusiv aliaților, că Statele Unite sunt principala forța militară de pe planetă, capabilă să facă față de una singură oricăror inamici".Expertul a subliniat că Washington-ul nu a avut demult o oportunitate adecvată de a-și arăta public ”mușchii militar-maritimi”. În Statele Unite nu au loc parade, în Orientul Mijlociu și Afganistan flota nu a avut unde să-și desfășoare întreg potențialul. Iar imaginea politică a țării a fost grav afectată: certurile lui Donald Trump cu țările NATO, rezultatele dubioase ale alegerilor prezidențiale, scandalurile BLM. Sudakov consideră că Statele Unite, demonstrându-și forța militară, încearcă să dovedească lumii că sunt încă în joc.Analiza greșelilorDesigur, acesta nu este singurul scop. În iulie, vicepreședintele Comitetului unit al șefilor de stat major, generalul John Hayten, a declasificat rezultatele exercițiilor militare de anul trecut. În cadrul simulării a fost exersat războiul cu China pentru Taiwan. Generalul a recunoscut: trupele americane au pierdut în conflictul virtual cu un scor devastator.Călcâiul lui Ahile al Forțelor Armate ale SUA, potrivit generalului, este dependența de tehnologiile hi-tech militare: sateliți, arme de precizie cu rază lungă de acțiune, arme cibernetice și mijloacele de război radioelectronic. În conflictele din ultimele decenii, americanii s-au confruntat cu un adversar mult mai slab din punct de vedere tehnologic. Accesul nelimitat la mijloacele de comunicație moderne și schimbul rapid de date a fost un avantaj imens.Potrivit lui Hayten, Rusia și China știu cât este de important pentru Pentagon să domine în sfera informațională. Și, ce este interesant, Moscova și Beijing ar putea priva Washington-ul de acest avantaj. Generalul este sigur că într-un război de mare amploare, rușii și chinezii vor bloca, distruge și face inofensivi sateliții, avioanele de avertizare timpurie și centrele terestre de comunicații americane.În cadrul simulării, China virtuală literalmente ”a orbit și a neutralizat” inamicul. Americanii au tras concluziile de rigoare și au inclus în Large Scale Exercise exerciții care vor asigura dominația informațională chiar și asupra unei armate puternice. Dar, fără îndoială, Moscova și Beijing vor monitoriza îndeaproape manevrele și vor analiza cu atenție toate inovațiile tactice și strategice ale amiralilor de peste ocean.

https://sputnik.md/20210709/Rezultatele-Sea-Breeze--2021-Rusia-a-fcut-praf-legenda-exerciiilor-SUA-i-NATO-35427953.html

https://sputnik.md/20210805/large-scale-exercise-2021-le-vor-ajunge-oare-forte-pentru-marea-neagra-43639758.html

sua

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Andrei Koț https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32948019_0:-1:1280:1280_100x100_80_0_0_fbbace7e2a11d6d2cb2fa8ea34a324bc.jpg

Andrei Koț https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32948019_0:-1:1280:1280_100x100_80_0_0_fbbace7e2a11d6d2cb2fa8ea34a324bc.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Andrei Koț https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/12/32948019_0:-1:1280:1280_100x100_80_0_0_fbbace7e2a11d6d2cb2fa8ea34a324bc.jpg

sua, exerciții militare