Dodon a avut o întrevedere cu secretarul general al APCEMN

2021-08-09T16:36+0300

CHIȘINĂU, 9 aug – Sputnik. Președintele PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit luni cu secretarul general al Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN), Asaf Haliyev, în calitatea sa de șef al delegației Parlamentului Republicii Moldova la respectiva organizație.La întrevedere a participat de asemenea președintele Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Zinaida Greceanîi.Liderul socialiștilor a menționat necesitatea valorificării avantajelor geografice, istorice, sociale şi politice, în vederea dezvoltării şi diversificării relațiilor comercial-economice existente între statele-membre ale APCEMN.”De asemenea, am subliniat că în cadrul OCEMN Republica Moldova pledează pentru implementarea unor proiecte mai ambițioase, care ar consolida cooperarea economică în regiune şi ar stimula interacțiunea între comunitățile de afaceri și academice”, a mai declarat Dodon.El a precizat că este vorba de proiectele de infrastructură, de protecție a mediului, energie regenerabilă, IT, de facilitarea comerțului şi transportului de mărfuri etc.

