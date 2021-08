https://sputnik.md/20210809/tentativa-de-asasinare-a-presedintelui-madagascarului-posibilul-rol-al-frantei-43750781.html

Tentativa de asasinare a președintelui Madagascarului: posibilul rol al Franței

Tentativa de asasinare a președintelui Madagascarului: posibilul rol al Franței

Președintele malgaș Andri Rajoelina s-a întrebat public, în seara zilei de 8 august, cu privire la posibila implicare a Franței în lovitura de stat planificată în ţara sa.

BUCUREŞTI, 9 aug – Sputnik. „Printre autorii asasinării se află un colonel francez care a comandat regimente în Ciad, Kosovo și Afganistan”, a declarat preşedintele malgaș Andri Rajoelina într-o intervenție pe canalele publice de televiziune, spunând însă că „justiția trebuie lăsată să funcționeze, nu am nicio problemă personală în relațiile mele cu Franța”.La peste două săptămâni după arestarea de către poliția din Madagascar a presupușilor autori ai unei lovituri de stat planificate în ţară, președintele malgaș s-a întrebat public, în seara zilei de 8 august, cu privire la posibila implicare a Franței.Doi francezi închișiPreşedintele Madagascarului, ales în 2018, a condamnat ferm această presupusă lovitură de stat, subliniind că „diferența de opinii nu justifică o crimă”. Andri Rejoalina a pus la îndoială și statutul de „consilier al arhiepiscopului de Antananarivo” al celui care se presupune că ar fi pus la cale lovitura. „În CV-ul și pe cărțile de vizită ale [presupusului] creier al acestui proiect de asasinat, este scris că este consilier al arhiepiscopului de Antananarivo. Dar tot ce pot să spun este că am primit o scrisoare de la Vatican în semn de solidaritate după această tentativă de asasinat”, a dat asigurări președintele malgaş, potrivit RT France.După 15 zile în custodia poliției, doi francezi, Philippe F. și Paul R., precum și un angajat malgaș al Băncii Centrale, au fost închiși într-o închisoare de înaltă securitate, potrivit celor aflate de AFP pe 5 august de la avocații lor. Unul dintre aceştia, Willy Razafinjatovo, a precizat că cei doi au fost puşi sub acuzare pentru punerea în pericol a securității statului, conspirație pentru eliminarea fizică a președintelui Republicii și pentru asociere criminală. „Vrem ca ancheta să continue astfel, fără presiuni din afara instanței”, a adăugat acesta presei, spunând că speră că procesul în acest caz va fi televizat.

