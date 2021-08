https://sputnik.md/20210810/gagauzia-trei-copile-de-negasit-43759475.html

Dispariție misterioasă în Găgăuzia: Trei copile au plecat de acasă și nu s-au mai întors

Poliția solicită ajutorul cetățenilor în identificarea locului aflării a trei adolescente din Comrat. Copilele sunt de negăsit din data de 6 august.

CHIȘINĂU 10 aug – Sputnik. Trei copile sunt căutate cu disperare de rude și Poliție după ce au dispărut fără urmă acum cinci zile. Este vorba despre două surori de 14 și 16 ani din satul Dezghingea, raionul Comrat, dar și o rudă de-a acestora de 15 ani. Fetele au plecat de acasă în data de 6 august și până în prezent sunt de negăsit.Poliția a oferit detalii pentru identificarea celor trei. Una dintre fetele dispărute este Terzi Elena, în vârstă de 16 ani. Ea are înălțimea de 1,65 m, este suplă, are părut scurt și vopsit în culoarea mov-roșiatic. În momentul dispariției, minora era îmbrăcată într-un costum sportiv gri și încălțată în ghete de culoare albă.Terzi Tatiana, în vârstă de 14 ani, are înălțimea de aproximativ 1,65 m, constituție robustă, părul scurt blond. În momentul plecării, copila purta pantaloni scurți de culoarea gri, un tricou roșu și un hanorac negru.Poliția solicită ajutorul cetățenilor în căutarea celor trei adolescente. Cei care dețin informații sunt rugați să anunțe Inspectoratul de Poliție Comrat sau să telefoneze la numerele de telefon: 112, 0(298)2-57-95, 069911135.

