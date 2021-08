Institutul danez al Serurilor: obținerea imunității de turmă nu e posibilă prin vaccinare

https://sputnik.md/20210810/institutul-danez-al-serurilor-obtinerea-imunitatii-de-turma-nu-e-posibila-prin-vaccinare-43785756.html

Înainte de apariția variantelor mai contagioase, estimările plasau un prag pentru imunitatea de turmă între 60% și 70% din populație.

BUCUREŞTI, 10 aug – Sputnik, Doina Crainic. Odată cu răspândirea tulpinii Delta mai contagioase, Institutul de Stat al Serurilor (SSI), agenția daneză pentru boli infecțioase, a declarat că nu mai crede că va fi posibilă obținerea „imunității de turmă” prin vaccinare, ceea ce înseamnă că Sars-CoV-2 ar putea continua să circule pentru ani de zile de acum.„Imunitatea de turmă” înseamnă că un număr suficient de mare de oameni devin imuni la o boală infecțioasă, al cărei număr de reproducere sau rata R (numărul de persoane infectate de o persoană infectată) scade sub unu.Înainte de apariția unor variante mai contagioase, cum ar fi tulpinile Alpha și Delta, estimările stabileau pragul pentru imunitatea de turmă între 60 și 70% din populație. Cu toate acestea, răspândirea crescândă a tulpinii Delta, care poate infecta cu ușurință chiar și persoanele vaccinate, a pus sub semnul îndoielii acest calcul.Krause a recunoscut că vom avea mai multe focare de Covid-19, dar, pe de altă parte, a susținut că noile valuri vor arăta diferit de cele din trecut.Anterior, epidemiologul din Islanda responsabil cu vaccinarea, Thórólfur Gudnason, ajunsese la aceeași concluzie potrivit căreia vaccinarea nu duce la dobândirea imunității de turmă, cum se sperase. În ultimele săptămâni, varianta Delta a depășit toate celelalte variante din Islanda, una dintre cele mai vaccinate ţări din Europa, doborând recorduri anterioare de infecție și arătând clar că și persoanele vaccinate pot contracta cu ușurință boala și o pot răspândi.Thórólfur Gudnason a menționat că imunitatea de turmă poate fi atinsă numai în două moduri: prin răspândirea naturală a infecției și prin vaccinare.Islanda, cu 357.000 de locuitori, a înregistrat 8.700 de cazuri și 30 de decese. Danemarca are o populație de 5,8 milioane de locuitori și a înregistrat 323.000 de cazuri și 2.500 de decese.

