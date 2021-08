https://sputnik.md/20210810/kalasnikov-sandu-diferendul-transnistrean-43766249.html

Kalașnikov, despre felul în care Sandu poate gestiona diferendul transnistrean

2021-08-10T13:30+0300

CHIȘINĂU, 10 aug - Sputnik. Leonid Kalașnikov a declarat pentru Radio Sputnik Moldova că o chestiune fundamentală în relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă va fi abordarea președintelui Maia Sandu.„Retorica la care recurgea în perioada electorală se încheia, de regulă, acolo unde începea viața reală și unde trebuia să fie „construite punți”. (...) Cum va construi Sandu punți, nu e clar încă. Va continua ea mișcarea sa pro-NATO? Dacă va fi așa, atunci va fi doar o retorică și nimic mai mult”, a remarcat Kalașnikov. Șeful Comitetului Dumei de Stat pentru Afaceri CSI a vorbit și despre soluționarea diferendului transnistreană. El consideră că și în acest caz un cuvânt greu de spus îl are Maia Sandu. Interlocutorul a fost întrebat dacă Rusia admite evacuarea trupelor militare din stânga Nistrului. „Rusia admite totul, dacă asta se face în interesele tuturor locuitorilor. Nu cred că asta se poate efectua prin Ucraina, asta este aproape ireal. Se pot evacua și prin Moldova până la Berlin. Totul este posibil, dar trebuie să fie garantată securitatea Transnistriei”, a mai spus Kalașnikov. Problema reglementării transnistreneRegiunea transnistreană, care are 60% dintre locuitori ruși și ucraineni, a căutat să se separe de Moldova chiar înainte de prăbușirea URSS, temându-se că Moldova se va alătura României pe valul naționalismului.În 1992, după o încercare a autorităților moldovenești de a rezolva conflictul transnistrean pe cale armată, regiunea din stânga Nistrului a ieșit practic de sub controlul Chișinăului. Soldații ruși de menținere a păcii au fost aduși în zona de conflict la 29 iulie 1992, în conformitate cu un acord semnat de președinții Federației Ruse și Moldovei.La negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul 5 + 2 participă Chișinăul și Tiraspolul ca părți la conflict, Rusia, Ucraina, OSCE în calitate de mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite - ca observatori.

