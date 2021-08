https://sputnik.md/20210810/tentativa-fraudare-alegeri-bugeac-43775890.html

Scandalos: Tentativă de fraudare a alegerilor în Bugeac

Autoritățile locale din Găgăuzia trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că există un nou tip de falsificare a rezultatelor alegerilor.

COMRAT 10 aug – Sputnik, Maxim Topal. Forțele de ordine trebuie să investigheze cazul înregistrării în masă a vizelor de reședință temporare a alegătorilor în satul Bugeac, raionul Comrat, întrucât acest lucru este o încercare de falsificare a rezultatelor alegerilor. Decizia a fost luată de către consiliul local în cadrul ședinței de urgență.Potrivit Tatianei Iabandji, care a prezentat proiectul privind deconspirerea ”schemei criminale”, în perioada 1 septembrie 2020 - 25 iulie 2021, 449 de locuitori ai altor localități au fost înregistrați temporar într-un bloc de locuințe aflat în reconstrucție.Scopul final al înregistrării în masă a cetățenilor este ”falsificarea rezultatelor alegerilor” deputaților Adunării Populare pe teritoriul satului Bugeac, este menționat în declarația consiliului."Această casă este o clădire în care nimeni nu a locuit de mai bine de 20 de ani. Nu este într-o stare locuibilă. 449 de cetățeni înregistrați temporar în Bugeac nu pot fi fizic să se afle într-o clădire aflată în reconstrucție și, prin urmare, nu pot fi considerați alegători cu drept de vot conform vizei de reședință.O simplă verificare a casei de pe strada Pavlova 5 din satul Bugeac, precum și verificarea datelor persoanelor aprivind viza de reședință permanentă anterioară, vor confirma locul real de reședință într-o altă localitate" au declarat consilierii locali.Blocul de locuințe din satul Bugeac are 60 de apartamente. Suprafața lor variază de la 34 la 50 de metri pătrați.Deși, în 54 de apartamente nicio persoană nu este înregistrată cu titlu permanent, numărul vizelor de reședință temporare variază de la 3 la 10 în fiecare apartament.Potrivit consilierilor locali, a fost reparată fațada clădirii și doar un singur apartament ”pentru a crea aspectul unui bloc de locuințe locuibil”.Autoritățile locale se plâng că ”chiriașii” nu plătesc nici taxa pentru amenajarea teritoriului, nici impozitul pe venit. Primarul Nicolai Dudoglo menționează că autoritățile locale salută dorința cetățenilor de a trece cu traiul și cu munca în satul Bugeac. Cu toate acestea, apariția de noi cetățeni în sat, doar în ziua alegerilor, indică faptul că în așa mod are loc falsificarea rezultatelor scrutinului."Chiar și eu, în calitate de primar, nu pot intra în această casă - întotdeauna nu sunt chei, fie sunt la șeful de șantier, fie la altcineva. La alegerile parlamentare, o persoană vine să voteze la primărie și mă întreabă: "De ce secția de votare este închisă? "I-am răspuns că niciodată nu s-a votat aici, iar se votează în Bugeac într-o altă locație. Eu spun: ”Dumneavoastră locuiți aici, trebuie să știți unde se află”. Nu cerem ceva străin și nu am venit în casa nimănui. Dimpotrivă, au venit la noi și vor să ne înlăture în mod abuziv", a spus Nicolai Dudoglo.Președintele consiliului local, Dmitri Mitioglo, și-a exprimat indignarea față de faptul că ”nimănui nu îi pasă de părerea locuitorilor noștri”.Proiectul de apel al consiliului local a fost adoptat în unanimitate de consilierii satului. Cererea va fi trimisă la Procuratura Găgăuzia, Inspectoratul de Poliție Comrat, dar și bașcanului Irina Vlah.Anterior, Camera de Apel Comrat a anulat modificările aduse de Adunarea Populară a Găgăuziei la Codul Electoral al Autonomiei, care limitează votul la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei cu permise de ședere temporare.

