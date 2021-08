https://sputnik.md/20210811/bilantul-vizitei-lui-kozak-in-moldova-in-mod-sigur-vom-fi-prieteni-43823283.html

Bilanțul vizitei lui Kozak în Moldova: În mod sigur, vom fi prieteni!

Bilanțul vizitei lui Kozak în Moldova: În mod sigur, vom fi prieteni!

Rezultatele vizitei în Moldova a șefului adjunct al administrației prezidențiale a Federației Ruse Dmitri Kozak - o gamă largă de probleme au fost discutate la întâlnirea extinsă cu Maia Sandu.

2021-08-11T22:38+0300

2021-08-11T22:38+0300

2021-08-11T22:38+0300

politică

maia sandu

dmirti kozak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43822697_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_0a4ae77ed14ba9e172e3c7b1afd1eba0.jpg

CHIȘINĂU, 11 aug – Sputnik. Adjunctul șefului administrației prezidențiale din Rusia, Dmitri Kozak, s-a întâlnit miercuri cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un format extins. Discuțiile au durat aproximativ două ore.Printre problemele discutate s-au numărat soluționarea diferendului transnistrean, problema eliminării muniției în Transnistria, exporturile produselor agricole moldovenești către Rusia fătă plata taxelor vamale și furnizarea de gaze rusești către Moldova.Vizita lui Kozak în MoldovaCă Dmitri Kozak vine în Moldova s-a aflat cu o zi înainte, marți.Ulterior, administrația președintelui Republicii Moldova a anunțat că, împreună cu președintele Republicii Moldova, șeful MAEIE, Nicu Popescu, și vicepremierul pentru reintegrare, Vlad Kulminsky vor participa la întâlnirea cu Kozak.În plus, la negocieri au participat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, ministrul de Interne, Anna Revenco, și consilierul prezidențial pentru politică externă Christina Gerasim."După formarea guvernului și după ce a apărut un element de stabilitate, am fost de acord să vorbim despre probleme de pe agenda bilaterală. Conversația a fost foarte constructivă și prietenoasă", a spus Kozak.Au convenit în chestiunea exportului fără plata taxelor vamale și ridicarea restricțiilorKozak a spus că, practic începând cu ziua de mâine, se așteaptă inițierea unui dialog la nivel interdepartamental cu privire la toate problemele care provoacă îngrijorare pentru Moldova și Rusia.Livrarea gazului rusesc în MoldovaÎn cadrul întrevederii, a fost discutată și problema livrării gazelor naturale, unde este nevoie de dialog.Întrevederea Putin-SanduÎn același timp, Kozak a comentat o posibilă întâlnire între Maia Sandu și Vladimir Putin: „Dacă vom ajunge la un acord preliminar cu privire la toate aceste probleme la nivel de lucru, atunci reuniunea va avea loc cu siguranță”.Potrivit lui Kozak, „Rusia este gata să ajute Moldova, dar pe o bază reciproc avantajoasă, nu în detrimentul intereselor Federației Ruse”.Despre noua putere de la ChișinăuRăspunzând la o întrebare ce viza noua putere de la Chișinău, Kozak și-a amintit de una dintre vizitele sale în Moldova, la palatul prezidențial.Despre soluționarea problemei transnistreneAdresându-se presei, Kozak a exprimat poziția Rusiei cu privire la soluționarea conflictului transnistrean. Reprezentantul Federației Ruse a spus că această problemă este „una internă a Moldovei”.Kozak a comentat și zvonuri despre posibile restricții impuse Transnistriei de către Moldova și Ucraina.Despre munițiile din stânga NistruluiÎn plus, a fost discutată și problema legată de eliminarea muniției în Transnistria.Despre relațiile Republicii Moldova cu Federația RusăRăspunzând la o întrebare cu privire la extinderea acordului de cooperare și prietenie între Moldova și Rusia, Kozak a făcut o scurtă declarație:El a mai spus că Rusia așteaptă de la Moldova „un dialog constructiv cu o înțelegere a intereselor naționale, atât ale sale, cât și ale celor rusești”. În special, vorbim despre cooperare economică și interese transnaționale.Sandu, despre întrevederea cu Kozak: Avem o agendă plină cu RusiaPreședintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un comentariu pe pagina sa de Facebook după și despre întrevederea pe care a avut-o cu șeful adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, Dmitri Kozak.Maia Sandu a trecut în revistă subiectele abordate în cadrul întrevederii cu Dmitri Kozak, inclusiv exporturile moldovenești în Federația Rusă.Președintele Republicii Moldova a declarat că a abordat în discuția cu reprezentantul special al Kremlinului Dmitri Kozak și chestiunea transnistreană.În final, ea a menționat că Republica Moldova este gata să intensifica contactele bilaterale.

https://sputnik.md/20210811/declaratiile-kozak-intalnirea-sandu-43817410.html

https://sputnik.md/20210811/kozak-pierderea-alegerilor-de-catre-socialisti-43819391.html

https://sputnik.md/20210811/comert-fara-taxe-vamale-in-rusia-43820816.html

https://sputnik.md/20210809/decizie-importanta-luata-de-putin-este-vizata-si-moldova-43753490.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maia sandu, dmirti kozak