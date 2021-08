https://sputnik.md/20210811/rusia-va-deveni-europa-ce-s-a-intamplat-in-relatiile-dintre-sua-si-polonia-43816904.html

"Rusia va deveni Europa": Ce s-a întâmplat în relațiile dintre SUA și Polonia

2021-08-11T20:56+0300

MOSCOVA, 11 august – Sputnik, Xenia Melnikova. Biden a propus candidatura lui Mark Brzeziński, feciorul vestitului politolog american Zbigniew Brzeziński, pentru funcția de ambasador al SUA în Polonia. Acest lucru ar deveni simbolic nu numai la Moscova, ci și în toate capitalele Europei de Est. Însă Varșovia refuză să accepte diplomatul. Ce se întâmplă în relațiile dintre Polonia și Statele Unite, a aflat RIA Novosti.Îi seamănă leit tatăluiInformația succintă din partea administrației americane a provocat agitație în Europa de Est. ”Președintele Joseph Biden a declarat că intenționează să-l numească pe Mark Brzeziński ambasador extraordinar și plenipotențiar în Republica Polonia”, se menționează pe site-ul Casei Albe. Acum urmează să fie aprobată candidatura de către Senat.Pe timpul lui Trump, Statele Unite erau reprezentate de către Georgette Mosbacher în Polonia. Iar la finele lunii ianuarie, ea a abandonat postul său.Mark este fiul lui Zbigniew Brzeziński — consilier în domeniul securității naționale în timpul mandatului lui Jimmy Carter între 1977-1981. "Vorbea fluent poloneza, era bine cunoscut și apreciat în Polonia", — scrie Associated Press.Brzeziński este considerat coautor sl victoriei americane în Războiul Rece. El sprijinea ideea ca americanii să susțină activ mujahedinii din Afganistan, care luptau activ cu regimul pro-sovietic. Spre finele anilor 70 ai secolului trecut, SUA au reușit să înlocuiască Uniunea Sovietică cu Orientul Îndepărtat. Mai târziu, Zbignew se pronunța activ pentru extinderea blocului NATO și izolarea Rusiei.Viziunile politologului renumit nu erau susținute chiar de toți reprezentanții mediului academic și diplomatic. "Ucraina trebuie să demonstreze că dorește să devină parte a comunității europene. Și dacă reușește, atunci unica perspectivă pentru Rusia este de a accepta realitatea și de a deveni parte a Europei", — prognoza el. Brzeziński-senior s-ar părea că atribuie Ucrainei o importanță deosebită. "Lipsită de ea – Rusia încetează a mai fi imperiu, — consideră el. - Împreună cu ea, mituită, iar apoi supusă, aceasta automat devine un imperiu".Feciorul lui "Zbig" tot și-a ales Europa de Est și Eurasia drept domeniu de activitate. Brzeziński-junior are experiență în domeniul diplomatic: pe timpul administrației lui Clinton el deținea fotoliul de director pe problemele Rusiei și Eurasiei, iar mai târziu a devenit responsabil de Peninsula Balcanică în Consiliul Securității Naționale al Casei Albe. În staff-ul electoral al lui Barack Obama a lucrat în calitate de consilier pe probleme de politică externă, iar în perioada 2011 – 2015 a fost ambasador în Suedia. În vârstă de 56 de ani, Mark Brzeziński este jurist de profesie, și-a făcut studiile la Colegiul Dartmouth și Universitatea din Virginia. Ceva mai târziu, a studiat politologia la Oxford, cunoaște poloneza și franceza.Brzeziński are relații speciale cu Varșovia. El a studiat aici prin programul Fulbright, este autorul cărții "Lupta pentru constitutionalism în Polonia". A fost decorat cu Ordinul pentru Merite al Republicii Polonia – cea mai înaltă distincție oferită de președintele țării pentru realizări remarcabile în consolidarea cooperării internaționale și dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre popoare.Nu chiar spre bineDeși relațiile strânse cu Polonia pot influența, în situația dată, mai curând negativ. Conform portalului de știri Onet cu referire la surse din guvernul țării, Varșovia refuză deocamdată să agreeze candidatura lui Brzeziński.Cauza este cetățenia poloneză. Situația constă în faptul că tatăl lui Mark, Zbigniew Brzeziński, s-a născut în 1928 la Varșovia, iar copiii săi, conform legilor poloneze, sunt în mod automat considerați cetățeni ai acestei țări. Evident că ei nu dețin niciun fel de acte. Articolul 8 al Convenției de la Viena din 1961 despre relațiile diplomatice spune că: membrii misiunii diplomatice sunt obligați să dețină cetățenia statului pe care îl reprezintă. Dar, în același mod, statul în care este numit, are dreptul să accepte diplomatul, în cazul în care el este și cetățean al său. Însă MAE din Polonia aplică o practică de mulți ani. "Un cetățean polonez nu trebuie să aibă funcție în misiunea diplomatică (în Polonia), din motivul că poate cere imunitate fiscală ori juridică. Este în vigoare regula: "Nu poți fi ambasador în propria ta țară", — precizează mass-media locală. Pentru a prelua conducerea misiunii diplomatice, Mark trebuie să se adreseze către președintele Andrzej Duda cu rugămintea de a-l lipsi de cetățenie. O astfel de cerință a uimit și administrația lui Biden, la fel ca și pe Brzeziński-junior. El afirmă că nu se consideră polonez și că nici nu are cetățenie poloneză. Dar Varșovia este de o altă părere. Brzeziński refuză de a-i cere ceva lui Duda. "Guvernul american consideră această procedură drept una înjositoare, pentru că partea poloneză dorește ca SUA să-i îndeplinească întocmai dorințele.", — scrie ziarul Wyborcza.De regulă, statele examinează cererea de aprobare timp de o lună, însă țările prietenoase o pot face timp de două săptămâni. Există cazuri, când ambasadorii SUA în Varșovia au obținut documentul în două-trei zile. Dezacordul față de candidatură și tergiversarea procedurii, de regulă, se consideră un indice de înrăutățire a relațiilor. Nu este de exclus că problema nu este în cetățenia lui Brzeziński, dar în relațiile autorităților poloneze cu noua administrație în Washington. "Această temă – nu este altceva, ca un motiv de presiune asupra americanilor. Toate sursele de care dispunem remarcă: scurgea unor asemenea info în mass-media pot avea consecințe catastrofale fie pentru succesul eventualei misiuni diplomatice ambasadorului Brzeziński, atât și relațiile polonezo-americane în ansamblu", — menționează Wyborcza.Deși Varșovia și Washington-ul sunt aliați, au destule pretenții bilaterale. Spre exemplu, Andrzej Duda l-a felicitat pe George Biden cu alegerea sa în funcția de președinte al SUA nu pe 7 noiembrie, deopotrivă cu Germania, Marea Britanie și Franța, dar la sfârșit de decembrie – după apariția rezultatelor votării pe fiecare stat. Recent, Varșovia critica Washington-ul pentru faptul, că acesta, practic, a permis finalizarea Nord Stream 2. SUA, în special administrația nouă, acuză Polonia de lezarea drepturilor democratice ale cetățenilor săi. Astfel, un grup de senatori a menționat că Polonia înregistrează "un regres constant în materie de democrație". În iulie, reprezentantul oficial al Departamentului de Stat, Ned Price, i-a reamintit Varșoviei faptul că presa trebuie să fie liberă și independentă."Rusia supraestimează importanța lui"Mulți se tem că Mark Brzeziński va urma, precum tatăl său, o politică rusofobă. În iulie 2020 fratele lui Ian a declarat că la Washington nu s-a influențat destul de dur asupra Moscovei. "Pe parcursul ultimilor 15 ani răspunsul din partea Vestului, inclusiv SUA, la activitate rusă prevedea măsuri limitate de presiune, precum sancțiuni economice și trimiterea trupelor în Europa deopotrivă cu o izolare diplomatică temporară". În viziunea sa, o astfel de abordare nu a schimbat cursul politicii externe a Kremlin-ului, ba "chiar l-a încurajat pe președintele rus".Eventuala numire a lui Brzeziński în calitate de ambasadorului american în Polonia nu trebuie văzută, totuși, din considerente ale relațiilor dintre Varșovia și Moscova. Ea nu trebuie să influențeze asupra lor consideră colaboratorul superior al Institutului de Economie Mondială și Relații Internaționale al Academiei de Științe din Rusia Dmitri Ofițerov-Belski. "Nu sunt semnale pentru Rusia aici. Аmericanii, cel mai probabil, habar nu au cât de supraestimată este persoana lui Zbigniew Brzeziński la Moscova. În SUA el a fost consilier, omul apropiat de putere, însă nu a fost considerat vreodată un intelectual de influență și mai cu seamă ideolog al luptei cu Uniunea Sovietică. Prin prisma numirii lui Brzeziński, SUA au dorit să demonstreze bunăvoința sa către polonezi", — explică expertul.El notează că personalitatea ambasadorului evident prezintă importanță, dar totuși el nu joacă rolul-cheie în politica internațională. ""În lumea modernă, există mai multe canale de interacțiune, spre deosebire de trecut. Nu se limitează totul doar la ambasade. Nu sunt de părere că șeful misiunii diplomatice a SUA în Polonia va avea o importanță mare. Nu depind prea multe de acesta", - se arată convins Ofițerov-Belski.În opinia sa, relațiile dintre Varșovia și Washington, în pofida oricărui fapt, sunt minunate. Țările dispun de o strategie bilaterală de colaborare. După Brexit – Polonia în mod automat a devenit cel mai sigur și perseverent aliat al SUA în UE, un agent al influenței sale.

