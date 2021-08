https://sputnik.md/20210811/vizita-kozak-chisinau-scop-43810706.html

Ce s-ar putea schimba în relațiile moldo-ruse după vizita lui Kozak la Chișinău - expert

CHIȘINĂU, 11 aug - Sputnik. Ian Lisnevschi a declarat în emisie la Radio Sputnik Moldova că cel mai probabil Federatia Rusă vrea să se asigure că politica externă a Republicii Moldova va fi una echilibrată după schimbarea puterii de la Chișinău. În cadrul vizitei pe care o efectuează reprezentantul special al președintelui rus Dmitri Kozak se vor discuta mai multe chestiuni importante pe agenda bilaterală, precum diferendul transnistrean, problemele energetice, exportul produselor moldovenești pe piața rusă. Analistul a enunțat și felul în care autoritățile Republicii Moldova ar trebui să se comporte la întrevederea cu Dmitri Kozak. Anume de acest fapt va depinde cum vor evolua mai departe relațiile moldo-ruse. „Autoritățile din Republica Moldova puțin vor putea propune Federației Ruse. Pentru că Republica Moldova chiar și în politica internă nu are o claritate, dar, în al doilea rând, nu are posibilitate sau influență să-i impună Federației Ruse unele condiții. Mai degrabă ar trebui să fie o poziție diplomatică, pentru că țările mari au o politică externă puternică, iar țările mici au o politică externă deșteaptă și hâtră”, a menționat expertul.Ian Lisnevschi consideră că dialogul dintre Chișinău și Moscova nu trebuie în niciun caz să aibă un caracter radical.Autoritățile din Republica Moldova trebuie să-i demonstreze Federației Ruse că nu sunt un pericol pentru interesele Federației Ruse și au interese deschise în ceea ce ține de relațiile bilaterale cu România și dorința noastră de a deveni o țară europeană. Aceste două întrebări din agendă nu se contrazic cu interesele Federației Ruse”, a spus analistul.El a anticipat că după vizita lui Dmitri Kozak ar putea urma o întrevedere dintre președinții Moldovei și Rusiei Maia Sandu și Vladimir Putin, ceea ce va însemna o îmbunătățire a relațiilor dintre țări. Reprezentantul special al președintelui rus Dmitri Kozak vine astăzi la Chișinău. După ședința de marți a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a declarat că președintele Republicii Moldova este responsabil de politica externă și are prerogative importante pe partea de politică externă și, respectiv, se va întâlni cu Kozak. La această întâlnire vor participa și ali oficiali moldoveni din blocul diplomatic.Vizita va avea loc pe fundalul rechemării ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă. Fostul șef al misiunii diplomatice, Vladimir Golovatiuc, anterior deputat din partea Partidului Socialiștilor, a fost rechemat recent la Chișinău pentru consultări și evaluarea activității misiunii diplomatice, iar apoi și revocat din funcție. Potrivit mediilor de informare moldovenești, acest lucru ar avea legătură cu un scandal sexual.

