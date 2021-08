Elicopter prăbușit în Kamceatka: Doar opt persoane au reușit să se salveze

„Am lansat imediat pe apă două bărci și în trei-patru minute am ajuns la locul accidentului, pe care l-am identificat datorită valurilor care s-au format. Erau opt persoane la suprafața apei, care au fost imediat luate la bord și duse la cordon. Doi au fost grav răniți. Le-am oferit primul ajutor. Am ajutat victimele să se încălzească. Am făcut de câteva ori înconjurul lacului în căutarea altor persoane, dar nu am găsit pe nimeni”, a precizat Evgheni Denghes.