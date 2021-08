Noua guvernare de la Chișinău și relațiile cu Moscova: La ce să ne așteptăm

https://sputnik.md/20210812/guvernare-chisinau-relatii-moscova-43839065.html

2021-08-12T20:00+0300

moldova și rusia

rusia

moldova

relație

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0e/35109675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a9be7779c19bc1a00983f51154f8251e.jpg

CHIȘINĂU, 12 aug - Sputnik. Fiecare nouă putere din Moldova vine la guvernare cu propriile ambiții. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) nu este o excepție în acest sens.Emblematice în acest sens sunt declarațiile făcute în repetate rânduri privind necesitatea retragerii trupelor ruse și pacificatorilor din regiunea transnistreană. Acestea au fost făcute chiar de președintele Maia Sandu, precum și de liderul formațiunii politice care a câștigat alegerile parlamentare anticipate, Igor Grosu.Pe lângă tematica transnistreană, în țară au început concedierile în masa ale funcționarilor de stat. Oamenii noi numesc în funcție angajați noi. Există și problema realizării produselor moldovenești de fructe și legume, vinicole în proporții mari pe piața din Federația Rusă.Cum planifică noua guvernare să soluționeze problema transnistreană și ce stă la baza discursurilor despre necesitatea retragerii pacificatorilor ruși din zona de securitate? Toamna se numără bobocii: fermierii moldoveni au de gând să strângă o recoltă bogată de fructe și legume. Unde să-și vândă producția agricolă? Va reuși oare Chișinăul să se înțeleagă cu Moscova în acest sens? Cât privește curățirile în masă în instituțiile publice din Moldova - vor reuși oare "oamenii buni" să-și îndeplinească obligațiunile asumate? Acestea și alte întrebări au fost discutate cu analistul politic Corneliu Ciurea.Ce soartă are acordul de prietenie și cooperare dintre Moldova și Rusia?Ciurea a comentat perspectivele de semnare a unui acord de prietenie și cooperare dintre Moldova și Rusia."Erau timpuri, când acționam totalmente în contradicție cu prevederile și spiritul acestui acord", – a spus Ciurea.După părerea lui, sunt și acum temeri că vor exista dificultăți."Iar pentru cei de dreapta, semnarea a unui astfel acord pare a fi dificilă din punct de vedere politic, fiindcă va avea imediat o reacție negativă, mai cu seamă în rândul electoratului radical care a votat pentru Maia Sandu și PAS. De fapt, există soluție pentru o astfel de problemă și anume prelungirea acestui acord. El se prelungește în mod automat în cazul în care părțile nu au anumite pretenții", – a spus Ciurea.Este oare posibilă vizita lui Sandu la MoscovaPotrivit lui Ciurea, vizita șefului adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse Dmitri Kozak la Chișinău poate avea legătură cu potențiala vizită a Maiei Sandu la Moscova."Ca o etapă de pregătire. Ținem minte că a fost o încercare a diplomației moldovenești de a organiza o astfel de vizită pentru Maia Sandu, atunci când ea era prim-ministru. Dar nu s-a reușit atunci", – a remarcat analistul.El a precizat că acum este dificil pentru el să spună cât de probabilă este întrevederea dintre Sandu și Putin.Despre contingentul rus în regiunea transnistreanăCiurea a remarcat că din partea unor reprezentanți ai guvernării răsună constant la adresa Rusiei mesaje privind retragerea contingentului de pacificatori din stânga Nistrului."Acest fapt depinde de partidul de la guvernare. Acei de stânga tot nu renunță la această idee și consideră că Moldova își va căpăta suveranitatea totală doar după retragerea contingentului rus. Desigur, ei consideră că acest lucru este posibil în paralel cu soluționarea întregului conflict transnistrean, cu conturarea unui anumit format politic, dar cei de stânga, totuși, tot consideră că retragerea trebuie efectuată. Un aspect diferit este că ei nu întotdeauna insistă asupra acestui fapt în mod public", – a menționat Ciurea.Aici, potrivit expertului, și există diferențele de stil dintre cei de dreapta și cei de stânga. "Cei de stânga nu se pronunță atât de des sau folosesc eufemisme nu din categoria retragerea "armatei ruse", dar pur și simplu "forței armate străine" de pe teritoriul Republicii Moldova", – a adăugat Ciurea.Potrivit expertului, atunci când sunt la guvernare cei de dreapta, atunci tabloul este diferit. Drept exemplu, el a invocat perioada alianțelor pentru integrarea europeană."Alianțele, în esența lor, sunt mai complexe, pentru a infiltra astfel de idei există radicali acolo care sunt "pentru" și cei ce sunt "contra". Însăși în cadrul alianțelor această idee nu era prea populară, dar ea era promovată de președintele Timofti, el fiind responsabil pentru ea. Situația diferă acum, avem doar un partid la guvernare", – a precizat politologul.Guvernul actual, în viziunea expertului, va opera foarte atent cu aceste noțiuni, dar totuși ideea retragerii militarilor ruși va persista drept un instrument de presiune asupra Moscovei."Nu cunoaștem exact măsura în care se va promova această idee. Dar am dubii că va exista vreo agresiune. Cred că această vizită a lui Kozack are scopul de a stabili înțelegerea bilaterală, ce să așteptăm de la partea opusă – presiune radicală ori niște declarații mai atente", a menționat Ciurea.Problema reglementării transnistreneRegiunea transnistreană, care are 60% dintre locuitori ruși și ucraineni, a căutat să se separe de Moldova chiar înainte de prăbușirea URSS, temându-se că Moldova se va alătura României pe valul naționalismului.În 1992, după o încercare a autorităților moldovenești de a rezolva conflictul transnistrean pe cale armată, regiunea din stânga Nistrului a ieșit practic de sub controlul Chișinăului. Soldații ruși de menținere a păcii au fost aduși în zona de conflict la 29 iulie 1992, în conformitate cu un acord semnat de președinții Federației Ruse și Moldovei.La negocierile privind reglementarea transnistreană în formatul 5 + 2 participă Chișinăul și Tiraspolul ca părți la conflict, Rusia, Ucraina, OSCE în calitate de mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite - ca observatori.

rusia

2021

Știri

ro_MD

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

rusia, moldova, relație