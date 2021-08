https://sputnik.md/20210812/jurnalist-despre-vizita-lui-kozak-la-chisinau-43838887.html

Cum ar trebui să construiască Moldova relația cu Rusia - jurnalist

Cum ar trebui să construiască Moldova relația cu Rusia - jurnalist

Jurnalistul Sputnik Moldova Ghenadie Vaculovschi a comentat vizita reprezentantului special al Kremlinului Dmitri Kozak la Chișinău. 12.08.2021

CHIȘINĂU, 12 aug - Sputnik. Vizita oficialului rus Dmitri Kozak în țara noastră a fost una de cunoaștere reciprocă și o încercare atât din partea Moscovei, cât și a Chișinăului de a iniția un dialog, luând în considerare că avem o nouă guvernare. De această părere este jurnalistul Ghenadie Vaculovschi care și-a exprimat opinia în emisie la Radio Sputnik Moldova.Potrivit jurnalistului, relația dintre Rusia și Moldova depinde de felul în care diplomația moldovenească va ști să dialogheze cu Moscova."Moscova nu ne tratează sectorial, pentru mulți Moldova nu este un jucător mare, complicat cu care trebuie de discutat separat și multe chestiuni. Dialogul pragmatic pe care vrea să-l construiască PAS cu Moscova devine unul care impune respect și toate chestiunile care apar pe agenta bilaterală pot fi soluționate inclusiv în interesul Republicii Moldova", a declarat jurnalistul.Jurnalistul a remarcat că în ultimii ani comportamentul Moscovei pe arena internațională a demonstrat că Rusia nu are nevoie să pună pe cineva la punct. Interesul ei este să câștige noi simpatii și cooperări.În opinia jurnalistului, ca să aibă relații bune cu Federația Rusă, țara noastră ar trebui să țină cont de interesul național. Jurnalistul a vorbit și despre relația dintre Kremlin și Partidul Socialiștilor care a pierdut alegerile parlamentare."Eu nu știu dacă PSRM era chiar un partid preferat de Moscova sau de toți cei care reprezintă Moscova. PSRM avea și are în continuare relații foarte bune la Moscova. S-a văzut că aceste relații nu au o influență prea mare în relațiile bilaterale, în afară de faptul că am urmărit anumite prezențe protocolare foarte spectaculoase. Nu am avut prea multe progrese în rezolvarea unor chestiuni delicate", a menționat Ghenadie Vaculovschi pentru Sputnik Moldova.Amintim că Dmitri Kozak a fost miercuri seara la Chișinău și a avut o întrevedere cu președintele țării, Maia Sandu. După întâlnire, reprezentantul special al Kremlinului a declarat că Federația Rusă și Republica Moldova "vor prieteni și colabora". Kozak a mai adăugat că au fost discutate următoarele chestiuni: soluționarea problemei transnistrene, problema utilizării munițiilor și cea a livrării gazelor naturale.

