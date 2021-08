https://sputnik.md/20210812/o-veste-buna-recolta-de-struguri-mai-mare-decat-in-2020-43808945.html

O veste bună: Recolta de struguri mai mare decât în 2020

Recolta de struguri din Republica Moldova, în anul curent, va fi cu 15% mai mare decât anul trecut și va constitui 6-9 tone per hectar.

economie

export

vin

recoltă

viță de vie

CHIȘINĂU, 11 aug – Sputnik. Acest pronostic a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului pe filiera de produse „Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate”. Conform acelorași estimări, recoltarea strugurilor pentru vin va începe la mijlocul decadei a doua a lunii septembrie.În cadrul ședinței s-a comunicat faptul că oferta de struguri pentru procesare, conform datelor oferite de direcțiile raionale agricole, în acest an se estimează la peste 200 de mii de tone (în 2020 au fost procesate 160 de mii de tone). Specialiștii au menționat că recolta globală de struguri în anul curent va fi mai mare comparativ cu anul trecut, însă se estimează că, în același timp, va fi cu peste 20% mai joasă față de media din ultimii cinci ani, din cauza secetei severe din anul 2020, a înghețurilor târzii din primăvara anului 2021, precum și din cauza ploilor abundente.S-au majorat cheltuielile de îngrijire a plantațiilor viticoleTotodată, la ședință au fost discutate principalele provocări din sector. Astfel, producătorii au precizat că în anul curent, cheltuielile de îngrijire a plantațiilor viticole s-au majorat, urmare a efectuării unor lucrări suplimentare de tratare chimică a viței de vie împotriva bolilor/dăunătorilor, a efectuării lucrărilor în verde, precum și urmare a creșterii prețurilor la inputuri (combustibil, pesticide, fertilizanți etc.). Din acest considerent, prețurile de achiziție a strugurilor urmează a fi, cel puțin, la nivelul prețurilor de cost ale acestora, iar pentru a stimula obținerea unei materii prime de calitate, prețurile de achiziție vor fi diferențiate în funcție de soi și calitatea strugurilor.O altă problemă evidențiată de membrii Consiliului este faptul că, în ultima perioadă, comercianții de inputuri agricole (tractoare, combustibil, pesticide, fertilizanți etc.) au majorat neargumentat costul la produse, fapt ce generează un nivel non-competitiv al prețului la struguri și la produsele vitivinicole moldovenești.Exporturile de vin - în scădereLa capitolul export de produse vitivinicole, urmare a informațiilor prezentate, membrii Consiliului au menționat că în anul trecut exporturile în volum au constituit 13,7 milioane de decalitri și în valoare bănească au constituit 2 miliarde 720,7 milioane de lei. Raportat la anul 2019, urmare a consecințelor pandemiei COVID-19, exportul de vin în expresie naturală a fost diminuat cu peste 10,0%, iar în valoare cu peste 7,0%. Totodată, raportul vin îmbuteliat la cel în vrac a crescut cu peste 6% în volum și peste 8% în valoare, iar al produselor pe bază de vin cu peste 7% în volum și cca 6% în valoare. În 5 luni ale anului curent – în volum au constituit peste 5,5 milioane de decalitri (în aceeași perioadă a anului 2019 - 5,7 milioane de decalitri) și în valoare peste 1 miliard 284 de milioane de lei (în 2019 – 1 miliard 130 de milioane de lei).

