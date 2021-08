https://sputnik.md/20210812/sputnik-de-ce-europa-nu-inregistreaza-vaccinul-43842714.html

”Sputnik V” – un fenomen unic în lume: De ce Europa nu înregistrează vaccinul

”Sputnik V” – un fenomen unic în lume: De ce Europa nu înregistrează vaccinul

Sputnik V este un fenomen unic în lume - De ce Europa nu înregistrează vaccinul

2021-08-12T21:00+0300

2021-08-12T21:00+0300

2021-08-12T21:00+0300

coronavirus

europa

înregistrare

vaccinul sputnik v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558773_0:1:3073:1729_1920x0_80_0_0_301f5f7e62933631442cb9613f50fad8.jpg

CHIȘINĂU, 12 aug – Sputnik. Acum un an, în Rusia a fost înregistrat vaccinul ”Sputnik V” împotriva coronavirusului. În prezent, preparatul Centrului ”N.F. Gamalei” este înregistrată în 69 de țări. Acorduri privind producerea vaccinului, potrivit Fondului rus de Investiții Directe, au fost încheiate cu 20 de producători din 14 țări.În anul care a trecut, vaccinul ”Sputnik V” și-a dovedit eficiența și siguranța, în afară de aceasta, a fost înalt apreciat de publicațiile științifice importante Nature și Lancet.Europa aplică măsuri puternice de protecționism în privința propriei producții farmaceutice și industrii - în acele ramuri în care prezintă produse competitive – protejându-le pe toate căile, inclusiv prin blocarea accesului la producția din țări terțe. Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al companiei analitice RNC Pharma, a vorbit despre aceste aspecte la radio Sputnik.Însă pentru o recunoaștere masivă în Europa, a continuat Bespalov, acest lucru nu este suficient. Deși puțini dintre dezvoltatorii „Sputnik V” au contat serios pe un succes ”cosmic” al vaccinului pe piața europeană, pentru că toată lumea cunoaște protecționismul european.”Consider că acest lucru nu influențează nicidecum imaginea vaccinului ”Sputnik V” în alte țări. Ar fi minunat dacă preparatul ar fi autorizat în Europa și ar fi recunoscut de OMS. Am putea visa la mai mult, dar și acesta ar fi un rezultat foarte bun. Acum trebuie să se muncească progresiv pentru a răspunde nevoilor acelor regiuni care sunt gata să achiziționeze preparatul", spune expertul.Bespalov a amintit că Rusia a moștenit o școală puternică din punct de vedere istoric a vaccinurilor profilactice - este suficient să amintim că Uniunea Sovietică a fost unul dintre întemeietorii programelor de prevenire și eradicare a bolilor la scară globală - variola și poliomielita - și anume Rusia a fost cea care a creat programe și preparate eficiente pentru prevenirea acestor boli.Bespalov a comparat logistica preparatului ”Sputnik V” cu preparatele Pfizer și Moderna, unde ”Sputnik V” este câștigător evident. Vaccinul Pfizer are nevoie de temperatura de minus 60 de grade – din punct de vedere logistic, aceasta este o sarcină extrem de dificilă, de asemenea, sporește serios costul final al vaccinării.Bespalov a menționat de asemenea problemele bazei de resurse la producerea vaccinului ”Sputnik V”. Dacă dezvoltarea preparatului a demarat demult, atunci producerea lui pe scară largă a fost realizată în cel mai scurt timp."Acesta este un exemplu unic în practica mondială, când s-a reușit organizarea de la zero a producției în Rusia. În prima jumătate a anului 2021 au fost produse aproximativ 60 de milioane de seturi ”Sputnik V”, plus alte două produse. 60 de milioane de seturi în șase luni înseamnă aproximativ 10 milioane de seturi pe lună", afirmă expertul.În concluzie, Bespalov a adăugat că volumul produs de vaccin ”Sputnik V” poate fi comparat doar cu volumul vaccinului antigripal. Însă gripa este o boală controlată deja de mult timp, ea depinde și de sezon, prin urmare nu necesită asemenea volume ca vaccinul ”Sputnik V”. Sarcina cu preparatul ”Sputnik V” a fost mult mai dificilă.

https://sputnik.md/20210707/Rzboiul-vaccinurilor-Cum-Europa-lupt-cu-Sputnik-V-35405223.html

https://sputnik.md/20210803/ue-recunoaste-certificatele-de-vaccinare-din-san-marino-unde-este-utilizat-sputnik-v-43518151.html

europa

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, înregistrare, vaccinul sputnik v