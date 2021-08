https://sputnik.md/20210813/biolog-pandemia-vaccinare-imbolnavire-43877044.html

Biolog: Pandemia nu se va încheia decât dacă se vor vaccina toți sau se vor îmbolnăvi

Biolog: Pandemia nu se va încheia decât dacă se vor vaccina toți sau se vor îmbolnăvi

Cunoscutul biolog rus Konstantin Severinov a oferit răspunsuri la mai multe întrebări despre pandemie și coronavirus în cadrul unui interviu realizat de... 13.08.2021, Sputnik Moldova

2021-08-13T18:10+0300

2021-08-13T18:10+0300

2021-08-13T18:10+0300

coronavirus

prognoze

biolog

pandemie

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2985/49/29854948_0:99:1875:1154_1920x0_80_0_0_d1b786c80f4a187b65863121831c0a47.jpg

A devenit oare coronavirusul mai contagios? Este oare necesară verificarea nivelului de anticorpi după administrarea vaccinului? De câte ori este posibilă infectarea cu coronavirus? Vom scăpa de pandemie după vaccinarea în masă? Răspunsuri la aceste și alte întrebări ale corespondentului Sputnik Maria Kruze a oferit șeful laboratorului Institutului de Genetică Moleculară al Centrului de Cercetare „Institutul Kurchatov” și al laboratorului Institutului de Biologie Genică al Academiei de Științe a Rusiei, profesorul la Universitatea Rutgers din SUA Konstantin Severinov.– Konstantin Viktorovici, savanții americani afirmă că în cazul în care oamenii vor înceta să se vaccineze, coronavirusul va suferi mutații și nu va deveni imun la orice tip de vaccinuri. Este adevărat? Trebuie cu adevărat să ne vaccinăm pentru a preveni una ca asta?– Eu cred că este corectă următoarea afirmație: mutațiile virusului au loc cu o probabilitate mai mare dacă există un număr mare de oameni bolnavi ș dacă perioada în care oamenii sunt bolnavi este lungă. Vaccinarea permite reducerea numărului pacienților în stare gravă și reducerea cantității virusului care se dezvoltă la cei infectați. Prin urmare, cu cât mai mulți oameni sunt nevaccinați, cu atât vor fi mai mari șansele apariției unor noi variante ale virusului care pot înfrunta „apărarea” sau care o pot înfrunta mai bine. - Tot suntem speriați - poate de mass-media, poate de oameni de știință - de faptul că virusul devine din ce în ce mai „rău”, din ce în ce mai rezistent la tratament. Care este motivul?– În viziunea mea, se datorează faptului că mass-media prezintă informații nu întotdeauna veridice. Virusul, fără îndoială, devine tot mai contagios, dar din punct de vedere al bolii în sine, al efectelor ei și metodelor de tratament, nicio „înrăire” a virusului nu se observă până în prezent. El pur și simplu devine mai contagios. Asta înseamnă că o persoană infectată cu noua variantă a virusului poate infecta mai mulți oameni până se tratează definitiv. Ceea ce înseamnă că epidemia se răspândește mai repede. – Inițial se spunea că se îmbolnăvesc preponderent cei vârstnici, deoarece ei reprezintă grupul cel vulnerabil al populației, mai târziu au început să se îmbolnăvească adulții, iar acum se infectează copiii. Și suferă forme grave. Asta anunță medicii ruși. Acesta este rezultatul procesului la care ați făcut referire?– Probabil o fi așa, dat fiind faptul că virusul se atașează de celulele noastre printr-o interacțiune specială cu receptorii – proteine deosebite, care sunt situate pe suprafața celulelor noastre. Variantele noi ale virusului fac asta mai eficient. Copiii însă au mai puține astfel de proteine-receptori la suprafața celulelor sale. De aceea ei au fost mai rezistenți la formele inițiale ale virusului. Odată cu apariția mutațiilor, care își determină mai ușor „țintele” pe celulele noastre, și copiii au început să se îmbolnăvească.– Se vorbește foarte mult acum că cei vaccinați se îmbolnăvesc. Iar unii scriu că suferă și forme grave. Dar din punct de vedere medical ce înseamnă a suferi „forme grave”? Care simptome sunt specifice formei grave a coronavirusului și care celei ușoare?– Habar nu am, nu sunt medic. Dar cred că ar trebui să filtrăm istoriile de acest fel. Cei mai corect ar fi să analizăm asta din punct de vedere statistic. Cele mai ilustrative sunt datele statisticile din Rusia și Marea Britanie. Sunt țările în care se utilizează vaccin creat pe baza adenovirusului: Sputnik V în Rusia și AstraZeneca în Marea Britanie. Singura diferență care există este procentul de vaccinați. În Marea Britanie este vaccinată 65% din populație, iar în Rusia în jur de 20%, potrivit unor estimări.La finele lui decembrie, când nu erau persoane vaccinate nici la ei, nici la noi, Marea Britanie înregistra aproximativ 60 mii de cazuri de coronavirus pe zi și 1800 decese. În același timp, în Rusia erau 30 mii de cazuri de îmbolnăvire pe zi și 500 decese.Acum să mergem cu șase luni înainte și să analizăm statistica actuală. Anglia are mulți oameni vaccinați în prezent. Cu toate acestea, în jur de 50 miise infectează pe zi, au un alt val din cauza răspândirii unei noi forme de virus, dar doar aproximativ o sută de oameni mor în fiecare zi. Aceasta înseamnă că letalitatea virusului a scăzut de aproape zece ori.Rusia înregistrează acum în jur de 25 mii de cazuri de îmbolnăvire zilnic, iar zilnic mor câte 800. Rezultă că situația s-a înrăutățit față de luna decembrie. Cauza constă doar în nivelul redus al vaccinării, fiindcă niciun tratament nou nu a fost propus în acest răstimp.– În viziunea dumneavoastră este posibil de combinat mai multe vaccinuri?– Această întrebare nu ține de opinia mea, dar de rezultatele testelor clinice. Nu există contraindicații teoretice. Practic toate vaccinurile, cu excepția Johnson & Johnson, au câte două seruri. În toate cazurile antigenul este proteina S a coronavirusului. Nu există niciun motiv pentru a nu folosi vaccinul combinat. Există un număr limitat de studii clinice care arată că asta nu înrăutățește situația în ceea ce privește eficacitatea protecției.– Mulți oameni se tem acum că sunt microcipați, că vaccinurile au fost inventate pentru a schimba genele oamenilor. Ce credeți despre asta? De ce există astfel de îngrijorări? Vaccinul afectează genomul uman?– Este greu să înțelegi ce se întâmplă în mintea altcuiva. Este evident că vaccinurile folosite acum teoretic și practic nu pot modicica genomul uman. De fapt, atunci când oamenii vorbesc, de exemplu, despre schimbarea genomului în urma vaccinării, nu este foarte clar la ce se referă. La genomul tuturor celulelor noastre? La genomul celulelor germinale? Fiecare caz trebuie analizat împreună cu persoana care face așa declarații. La mod general, marea parte dintre ei fie trebuie să se consulte la psihiatru, fie să studieze biologia moleculară. Dar, din păcate, cea din urmă necesită prea mult timp. În general, majoritatea trebuie să se adreseze unui psihiatru, fie să studieze biologia moleculară. Dar acesta din urmă durează prea de mult timp, din păcate.– Oamenilor le place să țină totul sub control. Se spune, ca să fie totul sub control. După vaccinare, fac test la anticorpi. Trebuie de verificat nivelul de anticorpi în organism? – Este bine să te convingi că vaccinul își face efectul. În acest sens, este chiar bine de măsurat anticorpii cel puțin o dată după al doilea ser. De ce merită de făcut acest lucru? Dacă analizăm rezultatele testelor clinice aceluiași Sputnik V, când era verificat răspunsul imunitar la un grup de persoane vaccinate, s-a adeverit că doar 98% au avut răspuns de anticorpi, la 2% a lipsit.Dacă luăm în considerare rezultatele studiilor clinice ale aceluiași „Sputnik V”, atunci când răspunsul imun a fost testat la persoanele din grupul vaccinat s-a dovedit că doar 98% dintre oameni au avut anticorpi, iar 2% nu.Motivele pot fi diferite. De exemplu, defectul organic al sistemului imunitar, ce ar fi puțin probabil, deoarece astfel de oameni nu ar fi supraviețuit, pur și simplu. Putem presupune că vaccinul a fost păstrat necorespunzător sau administrat incorect.Dacă vă doriți mai multă încredere că sunteți protejat, cred că este mai bine să faceți test la nivelul de anticorpi. Dar să faceți acesta în mod repetat – apoi să construiți grafice și să analizați cum scade nivelul anticorpilor și crește nivelul anxietății – nu se merită.– Sunt cazuri când persoanele cu un grad înalt de anticorpi se infectează cu coronavirus?– Nu cunosc așa cazuri. De cealaltă parte, ar fi bine să reamintim de cazul britanic foarte ilustrativ. Dacă în Marea Britanie 65% din populație este vaccinată, dar zilnic la ei se infectează cel puțin 50 de mii de persoane, atunci evident că sunt printre ele și vaccinate. Important este că din tot acest număr mor 150 de oameni. Astfel, vaccinul nu te scapă de infecție, pe care, cel mai probabil, persoana o va suporta „pe picioare”, ci te scapă de o formă severă a bolii, de spitalizare, de aparate de ventilare a plămânilor sau de la moarte.– Dacă persoana are febră după vaccinare, simte slăbiciuni, durere în gât – este asta o formă ușoară de coronavirus?– Consideră că da. Este rău, dar nu și grav. Consider că cei mai mulți dintre noi au avut temperatura de +38 sau chiar +39 de grade. Însă după aceasta nu am dat ortul popii. Ne însănătoșim și mergem mai departe. Este o situație absolut firească.– De câte ori o persoană se poate infecta cu coronavirus?– Această epidemie este una foarte „tânără”, are doar un an și jumătate. De acea, în acest moment nu putem spune cu fermitate de câte ori o persoană se poate infecta cu coronavirus. Statistic nu există prea multe cazuri demonstrate de infectare repetată. Majoritatea se infectează o singură dată. – Poate fi elaborat un medicament împotriva coronavirusului sau nu există un tratament specific?– În prezent, nu există un tratament specific. E greu de fapt să te tratezi de bolile virale. Cu excepția uneia dintre hepatite. Pentru care, în rezultatul eforturilor pe parcursul deceniilor și cheltuielilor mari de bani, a fost creat medicamentul care nu este folosit pe larg, deocamdată. .În cazul bolilor virale, de obicei fie se luptă cu simptomele, fie se recurge la profilaxie, adică la vaccinare.– Putem spune că pe măsură ce va trece timpul ne vom îmbolnăvi mai rar de coronavirus? Va deveni această infecție o boală ușoară sezonieră?– Cel mai probabil, abia după ce toată populația planetei se va infecta sau vaccina, atunci numărul îmbolnăvirilor va scădea. Doar că trebuie să ajungem până la aceasta. Sau să lăsăm toți oamenii să se îmbolnăvească, dar în acest caz trebuie să fim pregătiți de o rată a mortalității de două procente, sau să vaccinați oamenii și să salvăm un număr foarte mare de vieți. Însăși virusul, evident, nu va dispărea. El va rămâne alături de noi.– Când va lua sfârșit pandemia? Când vom renunța la măști și tot felul de restricții interminabile?– Pământul este populat de aproximativ șapte miliarde de oameni. Oficial au fost înregistrate peste 200 de milioane de cazuri de infectare și mai mult de 4 milioane de decese. Până acum au fost administrate peste 4.5 miliarde de doze de vaccin. Acest lucru indică că în jur de două miliarde de oameni sunt vaccinați complet și, prin urmare, sunt rezistenți la virus. Dar mai rămân încă cinci miliarde de oameni care nu sunt vaccinați.De aceea sunt două scenarii posibile: fie pandemia va continua în mod firesc, până când toți vor trece prin boala aceasta, sau reușim totuși înainte ca toată lumea să se infecteze să vaccinăm restul. Atunci când se va întâmpla aceasta, pandemia nu va mai prezenta un asemenea pericol ca în prezent. Dar pentru realizarea acestui obiectiv, trebuie de vaccinat populația cât mai urgent. Vorbim nu doar de o singură țară. La o astfel de scară, nu va fi eficient. Ne referim la toată populația Pământului.Până când nu se vaccinează toți, vor apărea în permanență enclave ale oamenilor nevaccinați, care vor deveni "rezervor" de acumulare a unui număr mare de viruși și a variațiilor lor și care întâmplător pot deveni capabili să-i infecteze mai eficient pe cei vaccinați.– Unii afirmă că nu trebuie să vaccinăm copiii. Este adevărat? Care categorii ale populației trebuie vaccinate mai întâi?– Experiența acelor țări unde s-a procedat cu cap ne indică că vaccinul trebuie administrat mai întâi oamenilor din grupul de risc. Aceștia sunt, în primul rând, medicii și persoanele în etate. Mai departe, se poate reduce limita de vârstă, incluzând aici, spre exemplu, studenți și elevi. Decizia cu privire la limita de vârstă sub care nu trebuie să administrăm vaccinul ține de realizarea testelor clinice. Multe dintre vaccinuri sunt interzise acum pentru copiii sub vârsta de 12 ani.

https://sputnik.md/20210812/sputnik-de-ce-europa-nu-inregistreaza-vaccinul-43842714.html

https://sputnik.md/20210721/oms-da-alarma-despre-valul-4-pandemia-este-un-test-si-lumea-il-pica-42776303.html

https://sputnik.md/20210802/medici---avertisment-valul-patru-pandemie-43485948.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prognoze, biolog, pandemie, coronavirus