Igor Dodon a oferit detalii despre întâlnirea cu Dmitri Kozak

Igor Dodon oferit detalii despre întâlnirea cu Dmitri Kozak

CHIȘINĂU, 13 aug - Sputnik. Igor Dodon a vorbit despre discuțiile purtate de exponenții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu Dmitri Kozak și a menționat că Rusia este un partener strategic al Republicii Moldova.Nu este prima mea întrevedere din ultimele 30 de zile. Eu am mai avut întrevederi cu domnul Kozak și posibil voi mai avea în timpul apropiat, inclusiv cu unii colegi din Duma de Stat în următoarele săptămâni. Pe noi ne interesează relațiile bilaterale moldo-ruse ca parteneriat strategic să continue”, a spus Igor Dodon.Președintele PSRM susține că în cadrul întrevederii s-a vorbit inclusiv despre reluarea exporturilor fără taxe vamale în Rusia și prelungirea contractului de livrare a gazelor.„Exportul fără taxe - această facilitate a expirat la 31 martie - e foarte importantă. Fără aceste facilități, unele produse cum ar fi vinurile sunt mai puțin competitive pe piața Federației Rusiei”, a menționat deputatul. El a mai spus că el și colegii săi sunt gata să ofere sprijin noii guvernări în dialogul cu oficialii ruși.„În tot ce ține de dosarul relațiilor moldo-ruse noi suntem gata să acordăm suportul. Nu obligatoriu public. Dacă cei de la guvernare consideră că putem să-i ajutăm, pentru că ține de cetățenii noștri”, a spus oficialul.El a mai declarat că noua guvernare ar trebuie să încheie un parteneriat strategic cu Federația Rusă.„Cu regret, nu am văzut acest lucru nici în programul de guvernare al actualului Guvern nici în comunicatele de presă din partea instituțiilor care au avut întrevederi cu domnul Kozak. (...) Am văzut parteneriate strategice cu România, cu Ucraina - ceea ce este bine - cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, dar nu am văzut parteneriat strategic cu Federația Rusă. Eu pledez pentru relații bune cu toți”, a mai declarat Dodon.Amintim că șeful adjunct al administrației prezidențiale din Rusia Dmitri Kozak s-a întâlnit miercuri cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, într-un format extins. Discuțiile au durat aproximativ două ore.Printre problemele discutate s-au numărat soluționarea diferendului transnistrean, problema eliminării muniției în Transnistria, exporturile produselor agricole moldovenești către Rusia fătă plata taxelor vamale și furnizarea de gaze rusești către Moldova.Ulterior, înaltul oficial rus s-a întâlnit cu reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

