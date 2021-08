https://sputnik.md/20210813/sputnikpro-cum-sa-te-promovezi-pe-youtube-43896181.html

SputnikPro: cum să te promovezi pe YouTube

Principalii experți în mass-media ai agenției de știri Rossiya Segodnya au discutat cu jurnaliștii transnistreni problemele promovării în video hosting.

TIRASPOL, 13 august. - Sputnik, Julia Sorokopud. În timpul master-class-ului proiectului educațional SputnikPro, specialiștii în media Maria Kruse și Dmitry Budantsev și-au împărtășit propria experiență în crearea de conținut video captivant și în promovarea acestuia pe YouTube. Au remarcat mai multe trucuri pentru a administra un canal de succes.YouTube viu și accesibilCea mai mare platformă video continuă să crească rapid, relevanța video hostingului atrage mass-media. La master-class, s-a vorbit despre modul în care YouTube schimbă jurnalismul.YouTube vă permite să aveți feedback. Acesta este un dialog viu", spune Maria Kruze, șefa departamentului de producție și proiectare video a Direcției Centrelor Multimedia Sputnik din țările din străinătatea apropiată și statele baltice, MIA Rossiya Segodnya.„Îmblânzirea” algoritmilorYouTube este un organism complex. Inima lui pompează conținutul conform algoritmilor. Studierea lor înseamnă obținerea formulei pentru un canal de succes. Este important să înțelegeți sistemele care permit, de exemplu, transmiterea unui produs video unui număr mic de oameni (dintr-un oraș/țară) sau distribuirea acestuia către întreaga lume.Vorbitorii insistă să se urmărească cu atenție YouTube Analytics, unde sunt diagrame și rapoarte. Acest lucru ajută la urmărirea relevanței videoclipurilor individuale și a canalului în ansamblu, la evaluarea publicului și a comportamentului acestuia. Dar dacă, chiar și cu astfel de calcule, apare un fiasco la vizualizări?„Există o abordare interesantă. Ați înregistrat tot felul de taguri, ați analizat Analytics, dar videoclipul nu „împușcă”. Dar oricum e pe zero. Ce se poate face? În mod sigur nu o promovare sponsorizată. E treaba voastră. Dar acest lucru nu este corect. Îl puteți salva cu linkuri, astfel încât publicul să se mute de pe alte platforme. Asta însemnă intersecția auditorilor. De exemplu, puteți încărca videoclipurile dvs. pe diferite rețele sociale. Dar este important să înțelegem aici că nu toate rețelele sociale vă permit să creați un link pe YouTube activ ”, spune Maria Kruze.Specialistul în media descrie un alt truc YouTube: postează videoclipuri în grupuri de socializare cu un accent similar. Uneori este necesar să analizăm descrierea conținutului videoclipului și să îl rescriem, analizând agenda informațională a zilei.Dar principala modalitate de a vă spori audiența este să o înțelegeți cât mai mult posibil. Aceasta reunește și aduce pe canal cei mai fideli abonați.Pentru a nu primi o grevă sau o interdicție, din punct de vedere tehnic, este important să respectați drepturile de autor - pentru aceasta nu vă leneviți să citiți actualizările de câteva ori pe lună.„Acordați atenție și regulilor comunității YouTube”, recomandă vorbitorii. "Nu faceți greșeala de YouTubers începători - ștergeți comentariile incomode. Acest lucru vă va strica recomandările", spun experții media.Conținut videoVideoclipul YouTube începe cu sunetul. Potrivit vorbitorilor, o experiență audio plăcută este mai importantă decât o componentă vizuală. Sunetul clar și lipsa intersonalității sunt prima barieră surmontată. Pentru cei care nu au echipamente scumpe - un laifhack.Următorul pas spre public este editarea. Aceasta este o oportunitate de a elabora imagini, de a crea un așa-numit swing vizual. Cu cât editarea este mai dinamică, cu atât este mai interesantă pentru abonați. Introducerea ar trebui să fie interesantă. Primele 15 secunde ale videoclipului sunt importante pentru percepție. Pentru stăpânirea părții tehnice a tăierii și lipirii cadrelor, Dmitri Budanțev recomandă „biblia editorului” - cartea lui A. G. Sokolov „Editare. Televiziune, cinema. Video. Manual”.Pentru claritate, vorbitorii agenției de știri Rossiya Segodnya demonstrează canalul YouTube Sputnik cu o audiență de 313.000 de abonați. Experții mass-media și-au găsit propriul mod de a vorbi simplu și viu despre lucruri importante.ProOpiniaÎntr-un dialog animat, participanții la seminar au putut să adreseze vorbitorilor întrebările lor și să facă schimb de opinii."În virtutea profesiei mele, aveam deja un anumit bagaj de cunoștințe. Dar apoi am văzut exact cum aceste cunoștințe sunt folosite în detaliu în sfera mass-media. Am studiat conform unei sarcini tehnice. Aici am subliniat un punct de vedere mai profesional, nu din perspectiva de a crea, de exemplu, materiale tipărite, dar pe partea psihologică. Cum reacționează la aceste produse și cum le pot schimba reacția la imaginea pe care o creez”, a povestit bloggerul Nikolai Cernîh.Reporterul Andrei Pavlenko s-a referit în întrebarea sa la două chestiuni video hasting și rețeaua socială. El spune că răspunsul experților a coincis cu opinia sa.Master-class-ul de două ore de la Tiraspol a fost rezumat de șeful departamentului de producție și proiectare video al Direcției Centrelor Sputnik Multimedia din CSI și țările baltice ale MIA Russia Today:"Mi-a plăcut publicul. Foarte activ. Se poate observa că YouTube ca platformă se bucură de un mare interes. Aceasta înseamnă că a sosit momentul să vorbim într-un limbaj informal. Decalajul dintre reprezentanții mass-media și oamenii obișnuiți s-a micșorat. Cred că este foarte mișto și în curând vor fi multe vedete în Transnistria, tineri jurnaliști. Este evident", a rezumat rândul Maria Kruze.Nikolai Juravlev, coordonatorul proiectelor Rossotrudnichestvo din Transnistria, a mulțumit vorbitorilor pentru participarea la seminar. El a remarcat importanța promovării imaginii Rusiei în spațiul media.DESPRE PROIECTUL EDUCAȚIONAL SputnikProSputnikPro este un proiect al Agenției Internaționale de știri și radio Sputnik pentru jurnaliști, studenți ai universităților specializate, angajați ai serviciilor de presă și alți profesioniști din domeniul mass-media. Evenimentul vizează schimbul de experiență cu colegii străini, dezvoltarea comunicării media și a relațiilor profesionale. Proiectul este în desfășurare din martie 2018.Până în prezent, master class-urile SputnikPro au fost organizate în Abhazia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Moldova, Georgia, Grecia, India, China, Kârgâzstan, Turcia, Estonia și Osetia de Sud.Sputnik este o agenție internațională de știri și radio, ce face parte din grupul media rus „Russiya Segodnya”. Site-urile Sputnik pot fi accesate în 32 de limbi, emisiuni radio analogice și digitale în peste 90 de orașe din întreaga lume și fluxuri de știri în engleză, arabă, spaniolă, chineză și farsi. Audiența resurselor informaționale ale Sputnik este de aproximativ 57 de milioane de vizitatori pe lună, iar numărul total de abonați în rețelele sociale depășește 22,9 milioane. Sediul central al Sputnik se află la Moscova.

