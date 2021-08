Expert: Kozak a venit să înțeleagă încotro bate vântul la Chișinău

„Kozak este responsabil de parteneriatul moldo-rus. Nu va porni de la zero, cu atât mai mult că există subiectul legat de conflictul transnistrean. Atât subiectele economice, cât și cel legat de rezolvarea conflictului transnistrean sunt foarte bine cunoscute de ambele părți și acum se caută rezolvare. După declarațiile lui Kozak la Chișinău, am văzut că Moscova este interesată să nu permită blocade în relația economică. De la 1 septembrie nu se mai vrea interzicerea accesului autovehiculelor cu numere transnistrene în Ucraina. Am impresia că Chișinăul va juca în favoarea Moscovei în acest sens. Va face favoruri atât Tiraspolului, cât și Moscovei, astfel încât să poată relansa relațiile moldo-ruse. Acum Transnistria a trecut pe plan secund, or se cunoaște că regiunea este o pârghie pentru a controla Chișinăul”, a explicat politologul.