https://sputnik.md/20210814/proiect-cod-vamal-votat-magazine-duty-free-43901498.html

Proiectul Codului Vamal, votat: Ce se va întâmpla cu magazinele duty free

Proiectul Codului Vamal, votat: Ce se va întâmpla cu magazinele duty free

Poriectul Codului vamal a fost votat în a doua lectură. Urmează să fie votat în lectură finală și din ianuarie 2023 să intre în vigoare.

2021-08-14T14:00+0300

2021-08-14T14:00+0300

2021-08-14T12:13+0300

politică

vama

taxe vamale

control la vamă

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31541722_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd4979fc9687bf7faf864aafce93a3fd.jpg

CHIȘINĂU, 14 aug – Sputnik. Noul cod vamal urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023. Nu înainte ca proiectul Codului Vamal să fie votat și în cea de-a treia lectură, finală. Potrivit autorilor proiectului pentru modificarea Codului Vamal scopul de bază este unificarea, modernizarea și eficientizarea legislației vamale, precum și ajustarea acesteia la angajamentele asumate de Republica Moldova prin acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.Noul cod vamal vine să sistematizeze legislația vamală și va cuprinde actualul Cod Vamal, Legea cu privire la tariful vamal și Legea cu privire modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Acesta are 11 titluri, împărțite în capitole și în secțiuni, având peste o mie de file.Una din modificările propuse se referă la activitatea magazinelor duty free. Astfel, o parte din magazinele duty free din zona de frontieră terestră își vor înceta activitatea. Asta se va întâmpla la expirarea licenței, și anume la data de 22 decembrie 2022, adică până la intrarea în vigoare a noului cod vamal. Noul cod prevede posibilitatea existenței magazinelor duty-free doar în aeroporturi, porturi, la bordul aeronavelor și navelor.În baza rezultatelor examinării avizelor amendamentelor deputaților, documentul presupune ajustarea anumitor noțiuni principale, cum ar fi biroul vamal de supraveghere, decizie vamală, declarație de origine, exportator, notificare de reexport etc. Totodată, va fi modificat plafonul de retragere a licenței brokerului vamal de la 2 milioane de lei - la 500 mii de lei. La fel, cursul de schimb valutar aplicat în scopuri vamale reprezintă cursul oficial al leului față de valutele străine stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul apariției datoriei vamale.De asemenea vor fi simplificate condițiile aferente distrugerii mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, precum și majorarea termenului de la un an la trei ani, în care titularul de drept este obligat să distrugă mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. Proiectul noului Cod vamal al Republicii Moldova a fost elaborat, timp de trei ani, de diferite echipe ale instituțiilor guvernamentale, inclusiv Ministerul Finanțelor, Serviciul, Vamal, în comun cu experții Băncii Mondiale. Documentul este în concordanță cu prevederile Codului vamal al Uniunii Europene, fiind coordonat cu specialiștii Comisiei Europene.

https://sputnik.md/20210812/magazine-duty-free-licenta--43852389.html

https://sputnik.md/20210813/comisie-speciala-pentru-desemnarea-avocatului-poporului-43890799.html

https://sputnik.md/20210813/schimbarea-legii-procuraturii-examinata-parlament-43870348.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodica Gherciu https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

vama, taxe vamale, control la vamă