Conflict diplomatic între Polonia și Israel - declarații dure

Israel a rechemat șeful misiunii diplomatice din Polonia pentru consultări cu privire la legea privind restituirea proprietății evreiești

BUCUREŞTI, 16 aug – Sputnik. Israelul își recheamă șeful ambasadei de la Varșovia din cauza legii privind restituirea bunurilor victimelor holocaustului, potrivit unei declarații a șefului Ministerului de Externe al statului evreiesc, Yair Lapid, publicată de serviciul său de presă.Anterior, președintele polonez Andrzej Duda a decis să semneze o lege controversată care afectează, printre altele, tema restituirii proprietății evreilor care au suferit în timpul celui de-al doilea război mondial.De asemenea, se menționează că Ministerul israelian de Externe recomandă ambasadorului polonez în Israel să-și continue vacanța în țara sa.În plus, șeful diplomației israeliene a declarat că negociază cu reprezentanții SUA o reacție comună la adoptarea legii.Recent, parlamentul polonez a adoptat amendamente la codul administrativ, potrivit cărora, după expirarea a 30 de ani de la data unei decizii administrative (inclusiv cu privire la dreptul asupra proprietății), acesta nu va putea fi atacat. Israelul și Statele Unite consideră că legea îi privează pe evrei de dreptul de a le fi restituită proprietatea sau de a primi despăgubiri pentru aceasta. Președintele Poloniei neagă faptul că legea actualizată vizează în mod specific drepturile de proprietate ale evreilor.Poziția președintelui polonez Andrzej Duda"Astăzi am luat o decizie cu privire la proiectul de lege, care în ultimele luni a făcut obiectul unei dezbateri vii în țară și în străinătate. După o analiză atentă, am decis să semnez modificările la Codul administrativ adoptate de Sejm și Senat”, a spus Andrzej Duda, citat de biroul prezidențial.În același timp, el neagă faptul că legea actualizată vizează în mod specific drepturile de proprietate ale evreilor. "Am făcut cunoștință cu conținutul apelurilor venite din străinătate. Autorii lor au ridicat adesea argumentul că noua lege se adresează unui grup special - evrei care au supraviețuit exterminării în masă de către germani. Resping fără echivoc această retorică și spun asta cu toată forța nu numai ca președinte al Republicii Polonia, ci și ca persoană care nu a rămas niciodată indiferentă față de problemele Holocaustului, inclusiv din motive personale ", a spus Duda.

