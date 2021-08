https://sputnik.md/20210817/juravliov-despre-cooperarea-republicii-moldova-cu-vestul-si-in-acelasi-timp-cu-rusia-43957073.html

Juravliov, despre cooperarea Republicii Moldova cu Vestul și, în același timp, cu Rusia

Este posibilă sau nu cooperarea Republicii Moldova cu Europa și în același timp cu Rusia. Răspunsul la această întrebare a fost oferit în studioul Sputnik Moldova de către expertul Dmitri Juravliov.

CHIȘINĂU, 17 aug – Sputnik. Cooperarea Republicii Moldova cu Vestul, dar și cu Rusia, este posibilă. De această părere este directorul general al Institutului pentru probleme regionale din Federația Rusă, Dmitri Juravliov, care a vorbit despre acest lucru în studioul Sputnik Moldova.”Fără îndoială, este un lucru posibil. Rusia rămâne a fi un partener cheie din punct de vedere economic pentru Moldova. Vestul vrea ca Republica Moldova să se încadreze în sistemul său, însă el categoric nu vrea să cheltuiască bani pentru asta. Vestul nu are de gând să cumpere producția moldovenească”, a spus expertul.Juravliov menționează că structura economiei moldovenești este organizată în așa mod, încât orientarea exclusivă spre Vest nu va fi posibilă din cauza cotei mari pe care o deține agricultura în Republica Moldova.Totodată, Dmitri Juravliov a menționat că Europa, în mare, nu are nevoie de producția agricolă moldovenească.Nu se pune problema dacă iubește Europa Moldova sau nu, a continuat expertul. Ei pot să vrea foarte tare ca Republica Moldova să trăiască după logica lor, însă nu vor și nu pot să permită accesul producției agricole moldovenești, în detrimentul celei din Polonia sau România.”România poate, din anumite considerente politice, să facă unele achiziții. Însă, în mare parte Vestul nu are nevoie de producția agricolă moldovenească”, a opinat Dmitri Juravliov.În acest context, expertul consideră că Maia Sandu nu are nevoie de o alianță cu Rusia. Ea are nevoie de o alianță cu Vestul și relații economice bune cu Rusia.Expertul consideră că Vestul nu-i va pune deocamdată Republicii Moldova condiția să facă o alegere dintre el și Rusia.Totuși, expertul admite acest scenariu, în cazul în care dezbinarea dintre Vest și Rusia va ajunge la un apogeu, în care Vestul însuși va sista toate relațiile economice cu Rusia. Atunci, și Republica Moldova va fi nevoită să facă același lucru ca și Vestul.Dmitri Juravliov consideră că, pe lângă subiectul economic, o alianță cu Vestul ar înseamnă și o acceptare totală a valorilor acestuia. Fenomen care, într-o formă mai lentă, are loc și acum în țara noastră.Ce ține de problema regiunii transnistrene, Juravliov este de părere că aceasta nu va acutiza relațiile dintre Moldova și Rusia.”Nouă nu ne trebuie asta. Regiunii transnistrene nu îi trebuie. Actuala forță politică din Moldova tot nu are nevoie de acest lucru”, a punctat Dmitri Juravliov.

