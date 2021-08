https://sputnik.md/20210817/preturile-teste-covid-19--incalcare-drepturile-omului-43946271.html

Prețurile la testele COVID-19 – gravă încălcare a drepturilor omului

Prețurile pentru testele COVID-19 efectuate în țara noastră sunt foarte mari. Aceasta constituie o gravă încălcare a drepturilor omului.

CHIȘINĂU, 17 aug – Sputnik. Moldovenii care vor să călătorească sunt nevoiți să cheltuiască sume în plus pentru efectuarea testelor COVID-19. Aceste sume sunt cu atât mai mari, cu cât numărul membrilor familiei este mai mare. Or, testul este obligatoriu și pentru maturi, și pentru copii. Astfel, o familie din patru membri va achita doar pentru teste aproximativ 150 de euro.Potrivit expertului economic Sergiu Ungureanu, prețul pentru un test COVID-19 în Republica Moldova este foarte mare, iar statul trebuie să intervină urgent pentru a soluționa această problemă. Mai mult, Ungureanu este de părere că, prin stabilirea unui preț identic și la instituțiile medicale private, și la cele de stat, se încalcă drepturile cetățenilor.Potrivit lui, o altă încălcare a drepturilor omului este faptul că, atunci când moldovenii revin acasă împreună cu familia, trebuie din nou să facă testul și să plătească - aceiași 3200 de lei pentru patru membri.„Dar dacă nu are bani să facă testul - este băgat în carantină. Este o altă încălcare a dreptului la deplasare. Dar dacă este băgat în carantină timp de 14 zile, atunci el nu poate să meargă la muncă, nu se poate întreține. Deci, îi este încălcat dreptul la muncă, dreptul de a se întreține”, susține Ungureanu.Expertul spune că situația este cu atât mai gravă cu cât mulți au rămas fără economii, fără venituri, unii muncesc pe jumătate de salariu pentru că agenții economici au probleme, alții în general au fot trimiși în concediu forțat.În context, expertul economic a sugerat să se ia exemplul altor state unde, dacă omul nu are simptome de coronavirus, se fac teste-expres care costă doar câțiva dolari. Spre exemplu în Egipt, care este o țară turistică și în care interesul ca numărul turiștilor să crească este unul sporit, testul expres costă aproximativ 4 dolari, echivalentul a 50-70 de lei moldovenești.În țara noastră, prețul pentru un test PCR este de la 800 de lei, indiferent dacă îl faci la un laborator privat sau la o instituție medicală de stat.„Taxa de 800 de lei este o sumă destul de mare, nu oricare cetățean își permite să o plătească pentru un simplu test anti-COVID-19. Mai ales că această testare este practic obligatorie și pentru cei maturi, și pentru copii. Oamenii sunt practic forțați să plătească acești bani și suma este foarte mare. Uitați-vă ce cozi sunt la centrele de testare: și la cele de stat, și la cele private. Dar nu este nicio transparență. Ce se întâmplă cu acești bani, cine verifică cum este format acest preț - nimeni nu știe, nimeni dintre cei care plătesc această taxă”, menționează Sergiu Ungureanu.Acesta nu exclude că ar fi vorba de o înțelegere de cartel între laboratoarele de stat și cele private cu privire la formarea acestui preț, mai ales că prețurile nu diferă, așa cum ar trebui să fie într-o relație de concurență între instituții.„Toate laboratoarele, și cele private, și cele de stat, au același preț - 800 de lei. Este straniu acest fapt, dat fiind că prețurile, la diferiți agenți economici se formează diferit. Spre exemplu, laboratoarele de stat ar trebui să acorde acest serviciu la prețuri mai mici, dat fiind că țara a beneficiat de tot felul de ajutoare umanitare, inclusiv pentru testare. Dar, în mod paradoxal, prețurile sunt la fel”, a explicat expertul economic în studioul Sputnik Moldova.Mai mult, el susține că sunt cazuri când testele PCR efectuate în Republica Moldova nu sunt acceptate în alte state. Iar asta înseamnă că, după ce ai fost obligat să te testezi aici, în Moldova, când ajungi în țara de destinație ești obligat să te testezi din nou. Deci, trebuie să plătești iar.„Este un cerc închis din care cetățeanul simplu nu poate ieși. Este o povară foarte mare asupra bugetului familiei. Vă imaginați că bugetul pentru o vacanță planificat de o familie cu venituri medii este de 200-300 de euro. Acum calculați câți bani se adaugă aici ca să faci două sau trei, sau chiar patru teste pentru fiecare membru la plecare și întoarcere, în condițiile în care fiecare test costă aproape 40 de euro. Asta majorează dramatic cheltuielile și reduce șansele multor familii ca să meargă în concediu”, a adăugat Ungureanu.În concluzie, expertul a precizat că, dacă cetățeanul nu-și poate permite aceste cheltuieli, lui îi este încălcat în mod flagrant dreptul la circulație, care este prevăzut de Constituție, de legile noastre și de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

