Exportul în Federația Rusă: Cu ce probleme se confruntă producătorii din Moldova

2021-08-18T08:00+0300

CHIȘINĂU, 18 aug - Sputnik. Piața de desfacere a Federației Ruse a devenit una mai puțin accesibilă pentru producătorii moldoveni. Cel puțin asta susțin fermierii care de ani de zile își exportă producția în Rusia. Ion Balan de mai bine de trei decenii se ocupă se agricultură, iar de prin 1997 exportă mere, prune și struguri în Federația Rusă. Toată producția sa merge la export deoarece, susține Balan, pe piața internă sunt suficienți fermierii mici care își pot comercializa produsele. Totuși, Rusia nu este singura țară unde agricultorul își exportă marfa.„Noi, în ultimii ani, cel mai mult exportăm în România. Am început să conlucrăm de doi ani cu Mongolia. La fel, prin intermediul unei companii de la Chișinău, exportăm pentru o rețea de supermarketuri din Mongolia. Lucrăm și cu Polonia”, menționează agricultorul.Ion Balan este de părere că piața din Federația Rusă a început să se îngusteze pentru producătorii moldoveni, iar acest lucru se întâmplă din două motive, în opinia lui. „Probabil că chestiunea asta este cauzată de intrarea pe piețele din Federația Rusă și a altor producători, din alte țări. Deci, acesta ar fi un motiv, iar al doilea ar fi faptul că noi cunoaștem că, în regiunea Krasnodar, sunt multe plantații și de vii, și de livezi care în mare parte aprovizionează piața internă. Ca rezultat, prețurile au început să scadă, iar în această situație producătorii din Republica Moldova au început să-și caute piețe în alte țări”, a declarat Ion Balan. El afirmă că prețurile propuse de Federația Rusă pentru produsele din Moldova au scăzut cu circa 30 la sută, iar acest lucru nu-i bucură pe agricultorii care muncesc pentru a avea o recoltă bogată. Balan a mai declarat pentru Sputnik Moldova că relațiile dintre Moldova și federația Rusă au devenit mai „reci” în ultimii cinci ani, iar autoritățile trebuie să intervină pentru a remedia situația, deoarece piața din Rusia este una necesară pentru producătorii moldoveni.„Piața Federației Ruse a fost o piață tradițională care ar trebui să rămână pentru producătorii de fructe, legume și struguri din Republica Moldova. Cred că aici trebuie de făcut câte un pas și dintr-o parte, și din alta pentru a ”încălzi” aceste relații, pentru că ele sunt necesare pentru toți”, a precizat producătorul. Victor Cazacu este exportator, prin intermediul companiei sale agricultorii își exportă producția peste hotare. Din 2010, Cazacu se ocupă și de exporturile de mere, prune și struguri în Federația Rusă. El susține că există unele probleme cu care se confruntă exportatorii din Moldova.„Prețurile exagerate la produsele din Republica Moldova fac ca de pe rafturile din Federația Rusă să lipsească produsele noastre câte jumătate de an. (...) Încă o problemă ar fi regulile de la vamă care se schimbă o dată la jumătate de an, reguli peste reguli, cam acestea sunt. Dar piața din Federația Rusă este deschisă pentru produsele de calitate și la un preț rezonabil, din orice țară, nu contează că e din Moldova sau din altă țară”, susține exportatorul Victor Cazacu. Totodată, el a declarat că Federația Rusă oferă cele mai mari prețuri pentru fructele și legumele noastre. Totuși, pe lângă acest avantaj, el spune că că există și dezavantaje. „Prețurile foarte mult depind de fluctuațiile cursului. Factorul politic la fel influențează. Azi este embargo, mâine nu este. Totodată, apar reguli noi peste noapte, din acest punct de vedere chiar nu este avantajos. Uniunea Europeană este mai stabilă din acest punct de vedere. Prețul se menține unul și același, este mai mic decât în Federația Rusă, dar e stabil. Dacă dorești un profit stabil, dar mai mic, atunci alegi UE, dacă dorești să riști, atunci alegi Federația Rusă”, a declarat Cazacu.Victor Cazacu este de părere că relațiile cu Federația Rusă trebuie menținute și îmbunătățite, pentru că agricultorii moldoveni să se poată bucura de condiții cât mai bune de export. „Nu trebuie de scuipat în fântâna din care bei apă, dar trebuie de găsit și alte alternative. Trebuie o relație echilibrată cu Federația Rusă, iar în paralel trebuie de căutat alte căi de echilibrare a exportului. Preponderent ca și cantitate, majoritatea exporturilor pleacă în Federația Rusă”, a precizat Cazacu.Economistul Veaceslav Ioniță a remarcat că în 2013 exporturile Republicii Moldova în Federația Rusă au fost de 600 de milioane de dolari, iar un an mai târziu acestea au scăzut la aproximativ 200 de milioane. Expertul consideră că piața rusă nu trebuie ignorată. „Să nu uităm că pe anumite tipuri de producție noi suntem strâns legați de piața Federației Ruse și piața fostului bloc socialist, inclusiv Belarus, Kazahstan și alte țări din fostul spațiu sovietic. Da, în prezent exporturile noastre pe piața Federației Ruse sunt de 10%, însă este și una dintre cele mai mari provocări. Noi avem potențialul de a crește exporturile în Federația Rusă de cel puțin două ori”, a spus Ioniță. Economistul susține că pentru a pune în aplicare un astfel de scenariu autoritățile trebuie să dea dovadă de diplomație. „Autoritățile trebuie să depună toate eforturile diplomatice ca să avem pentru oamenii noștri de afaceri un confort în tot ce înseamnă vânzările și prezența pe piața Federației Ruse. Aici depinde de inteligență și de capacitatea noastră de a promova interesele Republicii Moldova, respectând interesele Federației Ruse. Statele mari sunt puternice, statele mici sunt inteligente. Noi putere nu avem, deci trebuie să avem inteligență”, a mai declarat Ioniță.Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada lunilor ianuarie - iunie 2021, Moldova a exportat în Federația Rusă 11,5% din totalul mărfurilor destinate piețelor din afara țării.Conform datelor prezentate de către Asociația „Moldovafruct”, în anul 2020, producătorii din Republica Moldova au exportat peste 191 de mii de tone de mere, peste 22 de mii de tone de prune, peste 540 de tone de caise, aproape 20 de mii de tone de struguri și peste 317 tone de piersice și nectarine.

