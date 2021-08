https://sputnik.md/20210818/marturii-mama-fugit-afganistan-talibani-spanzurat-44020700.html

Mărturiile unei mame fugite din Afganistan: Talibanii au emis mandat pentru a mă spânzura

Mărturiile unei mame fugite din Afganistan: Talibanii au emis mandat pentru a mă spânzura

Într-un interviu acordat pentru Sputnik, o femeie din Afganistan care a fugit în India a afirmat că stăpânirea talibanilor ar trebui privită și ca o revenire... 18.08.2021, Sputnik Moldova

2021-08-18T19:55+0300

2021-08-18T19:55+0300

2021-08-18T19:55+0300

internațional

afganistan

femeie

talibani

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44012067_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_5fc66de3b3dec0e809dea5ebffd7ea10.png

CHIȘINĂU, 18 aug – Sputnik. După 20 de ani, la 15 august, luptătorii talibani au recâștigat controlul asupra Afganistanului. Talibanii conduseseră anterior această țară din 1996 până în 2001. Toată lumea se confruntă cu restricții în baza interpretării pe care ei o dau islamului, dar regulile impuse femeilor erau cele mai stricte. Cele care au încălcat regulile au fost biciuite în public sau lapidate până la moarte.În prezent, la treizeci de ani, Farzaneh a sosit în India în 2017 împreună cu fiicele sale. Astăzi, ea își câștigă existența ca antrenor de sală.Într-un interviu acordat pentru Sputnik, ea a afirmat că stăpânirea talibanilor ar trebui privită și ca o revenire la o interpretare dură a islamului pentru femei.Iată câteva extrase din interviu:Sputnik: Ce te-a determinat să te căsătorești cu un militant taliban în primul rând? Cum a fost viața de zi cu zi cu el în Afganistan?Farzaneh A: M-am căsătorit la o vârstă foarte fragedă. Familia mea m-a căsătorit cu un bărbat pe care nu-l cunoșteam prea bine. Dar nu a fost o potrivire bună. Am aflat că soțul meu era un luptător taliban după nașterea celei de-a doua fiice.Violența era un normal în căsnicia noastră, m-a lovit la cap, gât și degete cu un cuțit când l-am întrebat de ce ne-a vândut fiica. Odată, mi-a ars și o parte din umăr cu un fier de călcat.Sputnik: De ce nu ai ales să divorțezi de el în loc să fugi din patria ta?Farzaneh A: Cuvântul „divorț” nu există în Afganistan. Chiar și în condiții normale, dacă o femeie se gândește la divorț, la noi este considerată de neatins. Societatea din Afganistan este patriarhală și profund conservatoare.Femeile care cer divorț sunt adesea respinse de familiile lor și evitate de societatea afgană. Lăsate singuri, ele trebuie să lupte pentru drepturile lor de bază, cum ar fi închirierea unui apartament, care necesită implicare sau garanții de la bărbați.Mai mult, femeile divorțate nu au niciun drept asupra copiilor lor. Am fugit din țara mea pentru a-mi salva cele două fiice. Soțul meu și-a vândut fiica cea mare la vârsta de 10 ani pentru o jumătate de milion de rupii indiene (6 740 dolari). După aceea, a spus că va lua cu forță și celelalte fiice ale mele. Nu aveam opțiuni.Sputnik: Să fugi din Afganistan nu a fost atât de ușor. Cum ați reușit să fugiți din țară în ciuda provocărilor?Farzaneh A: Obișnuiam să trăim în zona rurală a orașului Herat (provincia Herat). Soțul meu era plecat de cele mai multe ori. Am învățat hindi urmărind filme din Bollywood.Între timp, am încercat și să mă conectez cu oameni cunoscuți de mine care se adăpostiseră deja în India. Mi-am vândut bijuteriile din aur; prietenii și membrii familiei m-au ajutat după ce au aflat despre situația mea.Sputnik: În toți acești ani, te-ai gândit vreodată să te întorci într-o zi în Afganistan? Pe măsură ce talibanii s-au întors, ce prevedeți că se va întâmpla acolo pentru oamenii obișnuiți?Farzaneh A: Acum nu ne putem gândi să ne întoarcem în Afganistanul de unde am fugit acum patru ani. După ce am părăsit locul fără știrea soțului meu, talibanii au emis un mandat de pedeapsă cu moartea împotriva mea. Astăzi, acea frică de moarte pare să se apropie de mine.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, femeie, talibani