Vaccinarea împotriva COVID-19 poate deveni obligatorie în Moldova? Răspunsul autorităților

CHIȘINĂU, 18 aug - Sputnik. Șefa campaniei de vaccinare din Republica Moldova Ninel Revenco a fost întrebată în emisie la Radio Sputnik Moldova dacă autoritățile iau în calcul posibilitatea introducerii vaccinării obligatorii împotriva COVID-19. Ea a menționat că procesul de vaccinare se desfășoară lent, iar dacă va continua în acest mod nu vom ajunge la rata imunizare de 70 la sută în luna noiembrie.În cadrul aceleiași emisiuni, viceprimarul Capitalei Angela Cutasevici a fost întrebată cum vor învăța elevii în noul an de studii.Ea a precizat că primăria municipiului Chișinău își pregătește școlile să activeze în regim normal, în conformitate cu hotărârea Comisiei Naționale de Sănătate Publică din luna august a anului trecut, dar nu poate garanta că o nouă hotărâre nu va fi adoptată în viitorul apropiat.„Suntem gata să începem anul școlar cu sută la sută prezență fizică, dar cunoașteți că reglementările sunt cele de anul trecut. Pregătim instituțiile în baza hotărârii din august 2020, dar așteptăm reglementările actualizate ca să știm cum desfășurăm totuși procesul de studii. Ar fi important să înțelegem dacă mergem corect cu pregătirile sau să nu avem situația că trebuie să reorganizăm procesul”, a declarat Angela Cutasevici.La rândul său, șefa campaniei de vaccinare din Republica Moldova Ninel Revenco a declarat că o nouă hotărâre privind desfășurarea procesului de studii ar urma să fie adoptată în viitorul apropiat.„Așteptăm decizia autorităților naționale referitor la începerea procesului de studii. Vom discuta care sunt condițiile dar vom face referire la experiențele din anul 2020 și din alte țări. Apelul va fi același - mergem la imunizare indiferent dacă am făcut boală sau nu am făcut boală”, a declarat Ninel Revenco la Radio Sputnik Moldova.Precizăm că până în prezent în Republica Moldova au fost vaccinate peste 1 milion 173 de mii de persoane, dintre care aproape 600 de mii au primit deja și a doua doză.

