Politolog: naționalismul – avangarda politicii ucrainene

Politolog: naționalismul – avangarda politicii ucrainene

De ce în rezultatul „independenței” ucrainene a crescut naționalismul, iar la nivel de stat sunt încălcate drepturile populației de limbă rusă și sunt susținuți radicalii - aflați din materialul Sputnik.

Conceptul „nu este Rusia" a dus la crizăÎn cei 30 de ani Ucraina nu s-a realizat ca stat, evidențiază docentul Departamentului de comunicații în masă și afaceri media al Universității de Finanțe pe lângă Guvernul Federației Ruse Gevorg Mirzayan. Cauza este formatul extrem de nereușit al construirii unui stat, cu un concept artificial „Ucraina nu este Rusia", care este orientat spre confruntarea cu Federația Rusă în toate privințele.După destrămarea Uniunii Sovietice, doar cinci foste republici s-au realizat ca stat în limita granițelor pe care le aveau: Rusia, Armenia, Georgia, Letonia și Moldova, explică Mirzayan. Restul republicilor sovietice au fost croite în perioada Uniunii Sovietice, și una dintre ele este Ucraina.„Exista posibilitatea de a făuri statalitatea așa cum au făcut-o belarușii și kazahii, în baza principiilor unei națiuni civile, deoarece ei înțelegeau clar că pe teritoriul lor trăiesc oameni de diferite naționalități, religii și apartenență lingvistică. Ucrainenii însă, în loc să construiască un stat multinațional, au început să creeze „nu suntem Rusia”, un stat care ar fi trebuit să-și demonstreze cât mai mult posibil „nerusitatea” sa”, notează expertul.Într-un mod corespunzător se rescria istoria, unde Ucraina exista ca un subiect aparte în relațiile internaționale, atenționează politologul. Într-un final, acest fapt doar dezbina societatea ucraineană în vorbitori și nevorbitori de limbă rusă.„După Maidan, autoritățile ucrainene doar au înăsprit intensitatea acestei politici eronate. Au început deja să zidească „Anti-Rusia”, așa cum a menționat absolut corect Vladimir Putin. Altfel spus, statul nu doar își neagă originea rusă, ci se opune și intră în conflict cu tot ce e rus, ceea ce a fost o continuare logică a politicii „nu Rusia”, conclude expertul.În opinia sa, rezultatul unei astfel de politici este evident: Ucraina trece printr-o etapă de dezindustrializare, depopulare, război civil, criză economică permanentă, „când țara trăiește din mila Fondului Monetar Internațional și a Europei”.Genocidul asupra rușilor Declarația privind suveranitatea Ucrainei are un capitol separat, în care se spune că RSS Ucraineană asigură egalitatea în fața legii a tuturor cetățenilor, indiferent de origine, naționalitate, educație, limbă, viziuni politice, locul de reședință etc. Cu toate acestea, în realitate, această clauză este complet dată uitării, spune președintele Uniunii Cineastilor din Donbas, Roman Razum.În 2020, în Ucraina a fost adoptată legea privind învățământul general. Conform acestui act, etnicii ucraineni vorbitori de limbă ucraineană și reprezentanții „popoarelor indigene” (de fapt, doar tătarii din Crimeea, karaimii și crîmciakii) au dreptul de a studia în limba lor maternă 100% din timpul de studiu; vorbitori nativi ai „limbilor din țările UE” – până la 40% din timpul de studiu; Rușilor și vorbitorilor de rusă li se permite să studieze în limba lor maternă nu mai mult de 20% din timpul de studii.În plus, Procuratura Generală a Ucrainei în mod metodic anulează deciziile autorităților locale privind statutul regional al limbii ruse, adoptat în baza așa-numitei „legi Kivalov-Kolesnicenko”. Au vrut să anuleze legea imediat după victoria „celor de la Maidan” și au declarat-o, în cele din urmă, drept „anticonstituțională” în martie 2018.În iulie 2021, la propunerea președintelui Volodimir Zelenski, a fost adoptat un proiect de lege privind popoarele indigene, la care rușii, potrivit Kievului, nu aparțin.„Fără doar și poate, ceea ce se întâmplă poate fi numit drept genocid asupra populației vorbitoare de limbă rusă. Mai mult decât atât, rușii din Ucraina sunt exterminați fizic. Din cauza războiului civil, numeroși locuitori au părăsit țara”, – spune Razum.Conform datelor administrației președintelui Federației Ruse, în 2016-2020 aproape un milion de cetățeni ai Ucrainei au obținut cetățenia rusă. Conform statisticilor Ministerului de Interne al Rusiei, anul trecut 62% dintre străinii care au primit pașaportul rus erau cetățeni ai Ucrainei.Discriminarea pe criteriul reședințeiÎn plus, în realitatea ucraineană contemporană norma constituțională privind neadmiterea discriminării „pe criteriul reședinței” nu ține de locuitorii din Donbas. Din 1 decembrie 2014, în conformitate cu decretul președintelui de atunci Petro Poroșenko, a fost instituită blocada financiară, economică și de transport a părții din Donbas care nu este controlată de Kiev. Pentru a primi pensiile și indemnizațiile care li se cuvin, localnicii trebuie să se deplaseze pe „teritoriul controlat”, ceea ce este adesea imposibil din punct de vedere fizic.„Nu ne-au lăsat să votăm la alegerile prezidențiale din Ucraina. Iar pensionarii în mod categoric au devenit cea mai vulnerabilă pătură a societății noastre. Ei sunt nevoiți să stea aproximativ 24 de ore în rând la frontiera cu Ucraina, pentru a intra în țară să-și ridice plățile cuvenite”, comentează Razum.Naziștii au devenit eroi naționaliUcraina de azi reprezintă o țară unde criminalii naziști tratați la rang de eroi naționali, iar discriminarea după principiul etnic, lingvistic și regional a devenit parte integrantă a politicii de stat. Ba chiar acei oameni care promovează în Ucraina ideologia nazistă se bucură de protecția forțelor de ordine.Naționalismul este avangarda politicii „Anti-Rusia”, consideră Gevorg Mirzayan. Anume forțele de ordine se ocupă de „presiunea publică a tuturor celor care încă își mai păstrează identitatea rusă”.În opinia expertului, această politică va duce la degradarea continuă a societății, a statalității ucrainene, crearea unor probleme de sistem și, drept consecință, la destrămarea teritorială a Ucrainei.

