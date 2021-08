https://sputnik.md/20210820/bani-statul-furtului-miliardului-procuratura-44087431.html

Câți bani a recuperat statul în urma furtului miliardului - informații de la Procuratură

CHIȘINĂU, 20 aug - Sputnik. Deputații s-au întrunit astăzi în ședință pentru a discuta subiectul „furtul miliardului”. La ședință a fost invitat și procurorul general pentru a prezenta raportul, dar acesta a refuzat să se prezinte. Astfel, Procuratura Generală a expediat Legislativului o notă informativă în care se menționează toate acțiunile întreprinse de către oamenii legii în acest an privind dosarul „furtul miliardului”. În nota informativă se menționează că în cauza penală ce vizează faptele comise de către ex-președintele BC ”Victoriabank” s-au pus sechestre pe bunuri în valoare de 1,9 miliarde de lei. Totodată, în cauzele penale ce vizează sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar au fost puse sechestre pe bunuri în valoare de aproximativ 19 milioane de lei. Iar într-o altă cauză penală s-au sechestrat bunuri de aproape 27 de milioane de lei. Procuratura Generală a menționat că instanțele de judecată nu au pronunțat decizii definitive și irevocabile în cauzele penale privind sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar, iar din acest motiv nu au fost inițiate proceduri de confiscare a bunurilor infracționale. Totodată, din cauza lipsei unor sentințe de condamnare definitive, în acest an nu au fost încheiate acorduri de repatriere a bunurilor de peste hotare. Procuratura Generală a mai precizat că în primele șase luni ale acestui an, la bugetul de stat au fost transferate mijloace bănești în sumă de 47,7 milioane de lei, obținute în urma valorificării activelor celor trei bănci în proces de lichidare după cum urmează: Banca de Economii SA – 24,2 milioane de lei, BC „Banca Socială” SA – 23 de milioane de lei și BC „Unibank” SA – jumătate de milion de lei.În nota informativă se menționează că în acest an, s-au inițiat proceduri de cooperare internaționale cu serviciile similare străine din Federația Rusă, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Letonia, Cipru și Hong Kong. Procuratura Generală a adăugat că pentru a spori capacitatea instituțională a celor care se ocupă de recuperarea fraudei bancare, Ministerul Justiției, în comun cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, a elaborat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal, Codul de procedură penală și Legea privind Agenția de recuperare a Bunurilor Infracționale), având ca obiectiv îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale. Proiectul a fost transmis pe 5 ianuarie Biroului permanent al Parlamentului.Aici poate fi citită întreaga notă informativă a Procuraturii Generale.

