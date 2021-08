https://sputnik.md/20210820/foto-maia-sandu-a-discutat-cu-noua-directoare-de-tara-a-bancii-mondiale-44093157.html

FOTO: Maia Sandu a discutat cu noua directoare de țară a Băncii Mondiale

FOTO: Maia Sandu a discutat cu noua directoare de țară a Băncii Mondiale

Președintele țării, Maia Sandu, a discutat cu noua directoare de țară a Băncii Mondiale, Inguna Dobraja. 20.08.2021

CHIȘINĂU, 20 aug – Sputnik. În cadrul discuțiilor au fost abordate cele mai importante subiecte ce țin de cooperarea țării noastre cu Banca Mondială. Șefa statului a accentuat în cadrul întrevederii că noua guvernare de la Chișinău are un program orientat să transforme calitativ Republica Moldova, iar partenerii de dezvoltare sunt invitați să susțină autoritățile în acest sens.Potrivit șefului statului, Banca Mondială este deschisă să ofere, în continuare, asistență pentru Republica Moldova, un nou cadru de parteneriat urmând să fie elaborat în timpul apropiat. "Pentru a face cooperarea mai eficientă, am agreat că este nevoie de consolidarea capacităților de implementare a proiectelor în derulare și a celor noi. Aceasta ne va permite să asigurăm realizarea tuturor lucrărilor în termenele stabilite. La fel, am convenit să impulsionam activitățile ce vizează proiectele de infrastructură, care sunt cele mai așteptate de cetățeni."

