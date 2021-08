https://sputnik.md/20210820/fractiunea-sor-leanca-gaburici-strelet-furtul-miliardului-44081654.html

Fracțiunea „Șor”: Guvernele Leancă, Gaburici și Streleț, vinovate de jaful secolului

Fracțiunea „Șor”: Guvernele Leancă, Gaburici și Streleț, vinovate de jaful secolului

Fracțiunea „Șor” acuză guvernele Leancă, Gaburici și Streleț de implicare în „furtul miliardului”

2021-08-20T10:40+0300

2021-08-20T10:40+0300

2021-08-20T11:34+0300

politică

grup de lucru

deputați

fracțiune

investigație

partidul șor

furtul miliardului

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/1b/31461178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_311a6b022f8e63d5b9a2edc6d1c63db8.jpg

CHIȘINĂU, 20 aug - Sputnik. Fracțiunea „ȘOR” a făcut publică o notă în care îi învinuiește pe demnitarii din guvernele Leancă, Gaburici și Streleț de implicare în „furtul miliardului”. Deputații „Șor” susțin că aceștia ar fi creat condiții pentru ca acest jaf să se producă. În notă se menționează de asemenea că de vină este și conducerea de atunci a Băncii Naționale a Moldovei. „În iulie și septembrie 2014, prin asumarea răspunderii de către Guvernul Leancă, au fost create condiții legale pentru creditarea băncilor comerciale din Banca Națională, în prezența unei crize financiare confirmate, sub garanțiiile Guvernului. Fără aceste modificări, Guvernul nu ar fi putut decide acest lucru singur și a fost nevoit să se adreseze Parlamentului. Votul de neîncredere nu a fost anunțat, iar pe data de 10 octombrie 2014, Legea a intrat în vigoare”, este precizat în nota fracțiunii „Șor”. Fracțiunea reamintește că, după introducerea unei administrări speciale la Banca de Economii și Banca Socială, în baza unei scrisori a administratorului special BEM către BNM, s-a semnat un contract de împrumut chiar a doua zi. Ar fi vorba de o sumă de 13 miliarde de lei, care a reprezentat o emisie monetară directă. Potrivit notei, acești bani au fost sustrași sub controlul Băncii Naționale și a Comitetului Național de Stabilitate Financiară. „Acest lucru se aplică și pentru fondurile primite de bănci în 2014 și 2015 prin decizia Guvernului Gaburici”, se mai arată în notă. Mai mult, cei din fracțiunea „Șor” spun că autoritățile în frunte cu premierul de atunci Valeriu Streleț și Banca Națională, sub presiune severă a Fondului Monetar Internațional și a altor parteneri externi, au decis să lichideze Unibank, Banca Socială și Banca de Economii, excluzând astfel forțat și irevocabil posibilitatea băncilor comerciale de a rambursa creditele de urgență.În cadrul unui briefing organizat de fracțiunea Partidului Politic „ȘOR”, deputatul Denis Ulanov a declarat că a înregistrat un proiect de hotărâre privind crearea unui grup de lucru interinstituțional, care să ajute Procuratura la investigarea dosarului „furtului miliardului". „Propunem ca din acest grup de lucru să facă parte deputații din toate fracțiunile, procurorul general, președintele BNM, directorul CNA, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și alți funcționari care au legătură directă cu acest subiect”, a declarant Denis Ulanov.Deputatul a precizat că din cadrul acestui grup de lucru trebuie să mai facă parte și diverși experți independenți. Ulanov a îndemnat colegii din Parlament să susțină acest proiect de hotărâre.Șor a fost reținut pe 22 iunie 2016 în timpul anchetei infracțiunilor din sectorul bancar. Din 24 iunie al aceluiași an, el a fost arestat preliminar. La 5 august 2016, Curtea de Apel Chișinău a decis transferarea acestuia în arest la domiciliu.Apoi, această măsură de reținere a fost extinsă de mai multe ori. Cazul a fost trimis în judecată pe 24 august 2016. Prima audiere a instanței a avut loc pe 6 septembrie 2016, iar pe 21 iunie 2017 a fost anunțat verdictul. Curtea a decis apoi să-l elibereze pe Șor de arestul la domiciliu și să-l plaseze sub control judiciar până la pronunțarea verdictului final. În februarie 2018, Curtea Supremă de Justiție a sesizat Camera de Apel Cahul. Ședințele au fost amânate în mod repetat.Pe 30 iulie 2019, Ministerul Afacerilor Interne l-a anunțat în căutare națională și internațională pe Ilan Șor, care a fugit în Israel. Pe 21 decembrie 2020 Curtea de Apel Cahul a amânat din nou examinarea dosarului lui Ilan Șor. Examinarea cererii de recuzare a fost suspendată până la pronunțarea CC asupra excepției de neconstituționalitate, înaintată de către avocații lui Șor. Pe 22 decembrie Consiliul Superior al Magistraturii a amânat pentru următoarea ședință subiectul cu privire la cererea de demisie a judecătoarei Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul, cea care examinează dosarul Șor.

https://sputnik.md/20210820/audieri-dosarul-furtul-miliardului--parlament-44081078.html

https://sputnik.md/20210819/sandu-declaratii-acuzaii-stoianoglo-44060316.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

grup de lucru, deputați, fracțiune, investigație, partidul șor, furtul miliardului