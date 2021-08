Antrenament nocturn spectaculos: Militarii şi poliţiştii au mărşăluit în PMAN - Foto

https://sputnik.md/20210821/antrenament-nocturn-militari-politisti-mars-pman-44114521.html

Antrenament nocturn spectaculos: Militarii şi poliţiştii au mărşăluit în PMAN

CHIȘINĂU, 21 aug - Sputnik. Evenimentul s-a desfăşurat în contextul pregătirilor pentru parada militară prilejuită de marcarea a 30 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. În total, 800 de soldaţi şi 420 de angajați din cadrul Mai şi IGP au mărşăluit preţ de aproape două ore în centru Chişinăului.Antrenamentele au avut loc împreună cu orchestrele Armatei Naționale și Ministerului de Interne.Evenimentul a început în jurul orei 23:00 şi a durat până aproape de ora 2:00.Dumitru Eşanov, soldat în termen, este la prima sa experienţă de acest gen. Totuşi, până să apară în ochii curioşilor care s-au adunat aseară să vadă repetiția, acesta, alături de alţi boboci ai Armatei, s-au antrenat preţ de aproape o lună.„Am emoţii foarte mari desigur, avem unele greutăţi pentru că este pentru prima dată, dar cred că totul o să fie bine şi o să arate frumos. Până astăzi am avut multe repetiţii, unele elemente le-am asimilat mai greu, dar am reuşit, într-un final, să face faţă”, ne-a declarat tânărul soldat.Pentru a-i încuraja pe ostași, la începutul antrenamentelor a fost prezent şi ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.„Sunt nou în funcţie, dar sunt din sistem, prin urmare, pot să spun că nu am emoţii. Eu personal, am pășit pentru prima dată pe această piaţă în anul 1987, la fel, la paradă. Astăzi seara, desigur, s-ar putea să fie greşeli, dar eu am încredere în efectiv şi cred că se vor descurat foarte bine pentru că sunt antrenaţi. Am deplină încredere”, a declarat pentru Sputnik Moldova, ministrul Apărării.La parada dedicată Zilei Independenţei, Ministerul de Interne va fi reprezentat de subdiviziunile Inspectoratul General al Poliţiei, Carabinieri, Brigada cu Destinaţie Specială „Fulger”, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, dar şi de studenţii din cadrul Academiei de Poliţie „Ştefan Cel Mare”.Potrivit secretarului de stat al MAI, Alexandru Oprea, oamenii legii nu sunt la prima experiență de acest gen„Să ştiţi că eu personal sunt participant la şapte parade militare şi cunosc din propria experienţă ce emoţii au acum colegii mei. Pentru mine a fost întotdeauna o onoare şi sunt sigur că toţi cei care participă la paradă în acest an au aceleaşi trăiri şi emoţii frumoase, pe care le pot avea oamenii în epoleţi. Parada este o festivitate foarte frumoasă, la care participă foarte multă lume, motiv pentru care toţi trebuie să fie conştienţă că fiecare mişcare trebuie să fie în unison, sincronizat, până la cele mai mici detalii”, a declarat secretarul de stat al ministerul de Interne.Parada militară se va desfăşura de Ziua Independenţei, la data de 27 august, în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

